Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
"Командир, падаем!": СМИ изучили переговоры пилотов Ту-154
Журнал во Франции опубликовал карикатуру на авиакатастрофу Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
"Скорбим и помним": певица потеряла друга в катастрофе ТУ-154
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10Общероссийская елка в Кремле
10«Мин нет»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
17:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Назначен новый глава ГУ МВД России по Красноярскому краю

Начальником полиции стал Александр Речицкий, ранее работавший в Адыгее.

Источник: Reuters

Начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю назначен генерал-майор Александр Речицкий. Ранее он возглавлял полицию республики Адыгея.

По информации Sibnovosti.ru, информацию о назначении Речицкого уже огласили личному составу краевой полиции 29 декабря. Официальный указ о назначении руководителя, подписанный Владимиром Путиным, в ближайшее время появится на сайте Кремля.

Александр Георгиевич Речицкий родился 11 сентября 1964 года в городе Макарове Сахалинской области. В 1999 году окончил академию Управления МВД РФ по специальности «Организация правоохранительной деятельности».

Службу в ОВД начал с должности милиционера в 1985 году. Более 15 лет занимал различные посты в подразделениях криминальной милиции. Возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью и Центр по противодействию экстремизму ГУВД по Волгоградской области. С 2009 года занимал должность замначальника ГУВД по Волгоградской области по антитеррористической защищенности.

Александр Речицкий награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «За заслуги в управленческой деятельности» III степени и «За отличие в охране общественного порядка». Также он неоднократно поощрялся ведомственными наградами МВД России.

С мая 2011 года работает главой ГУ МВД дел по республике Адыгея. В июне 2012 года Владимир Путин присвоил Речицкому звание генерал-майора полиции.

Семейное положение: женат. Имеет двоих детей.

Напомним, в августе этого года пост главы краевого ГУ МВД покинул Вадим Антонов. Обязанности начальника ведомства временно исполняла Тамара Белкина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назначен новый глава ГУ МВД России по Красноярскому краю
Россия выведет часть войск из Сирии
Теракт не исключен: первые итоги о причинах крушения Ту-154
Путин подписал указ об упразднении Спецстроя
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
События года в фотографиях
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
16 побед искусственного интеллекта в 2016 году
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России запретят выписывать детей из квартир
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
3000 петербуржцев рискуют остаться без света на Новый год
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь