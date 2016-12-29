Назначен новый глава ГУ МВД России по Красноярскому краю

Начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю назначен генерал-майор Александр Речицкий. Ранее он возглавлял полицию республики Адыгея.

По информации Sibnovosti.ru, информацию о назначении Речицкого уже огласили личному составу краевой полиции 29 декабря. Официальный указ о назначении руководителя, подписанный Владимиром Путиным, в ближайшее время появится на сайте Кремля.

Александр Георгиевич Речицкий родился 11 сентября 1964 года в городе Макарове Сахалинской области. В 1999 году окончил академию Управления МВД РФ по специальности «Организация правоохранительной деятельности».

Службу в ОВД начал с должности милиционера в 1985 году. Более 15 лет занимал различные посты в подразделениях криминальной милиции. Возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью и Центр по противодействию экстремизму ГУВД по Волгоградской области. С 2009 года занимал должность замначальника ГУВД по Волгоградской области по антитеррористической защищенности.

Александр Речицкий награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «За заслуги в управленческой деятельности» III степени и «За отличие в охране общественного порядка». Также он неоднократно поощрялся ведомственными наградами МВД России.

С мая 2011 года работает главой ГУ МВД дел по республике Адыгея. В июне 2012 года Владимир Путин присвоил Речицкому звание генерал-майора полиции.

Семейное положение: женат. Имеет двоих детей.

Напомним, в августе этого года пост главы краевого ГУ МВД покинул Вадим Антонов. Обязанности начальника ведомства временно исполняла Тамара Белкина.