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17:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Главным событием для Нижнего Новгорода в 2016 году является открытие Южного обхода», — Сергей Кондрашов

Нижний Новгород. 29 декабря. НТА-Приволжье — «Главным событием для Нижнего Новгорода в 2016 году является открытие Южного обхода», — заявил агентству «НТА-Приволжье» депутат Думы Нижнего Новгорода Сергей Кондрашов, комментируя итоги уходящего 2016 года.

Как подчеркнул Сергей Кондрашов, главным событием для Нижнего Новгорода в 2016 году стало открытие Южного обхода и открытие рабочего движения по Борскому мосту через Волгу.

«Сделали большое дело. 30 лет не могли сделать, в 2016 году всё-таки запустили Южный обход. Теперь мимо города проходит огромное количество автомобилей. Соответственно, дышим чистым воздухом, целее дороги», — сказал депутат, добавив, что и сам, как житель Приокского района, заметил результат от открытия объездной.

«Сам я живу в Приокском районе, постоянно вижу, что улица Ларина стала свободнее, что Мызинский мост тоже стал свободнее. Думаю, что нам, нижегородцам, стало от этого намного лучше. И спасибо нашему губернатору, что он довёл это дело до конца», — отметил он.

«Борский мост пока не запустили в полную силу. Ждём с нетерпением, когда и по нему пойдёт транспорт», — резюмировал Сергей Кондрашов.

Напомним, более миллиона транзитных автомобилей миновали Нижний Новгород с начала запуска движения на Южном обходе.

Ранее сообщалось, что ФКУ «Упрдор «Москва — Нижний Новгород» завершило разработку проекта IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода.

Напомним также, что движение по дублеру Борского моста в Нижегородской области в полном режиме планируется запустить 30 июля 2017 года.

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