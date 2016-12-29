Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России запретят выписывать детей из квартир
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Два резонансных нововведения вступят в силу в 2017 году
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
От новогоднего переедания можно умереть
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10Общероссийская елка в Кремле
10«Мин нет»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
16:57 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Даниил Смирнов покинет пост директора департамента общественных отношений

В 2017 году Даниил Смирнов покинет пост директора департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил NewsNN.

Источник: Ньюс-НН.ру

На своей странице в соцсети он написал, что ждет в новом году перемен в своей трудовой деятельности.

Комментировать причины отставки Смирнов не стал.

Напомним, документ о его назначении на этот пост был подписан 8 июня 2016 года сити-менеджером Нижнего Новгорода Сергеем Беловым.

12 декабря в СМИ появилась информация, что Даниил Смирнов увольняется. Но сити-менеджер не подтвердил ее, сославшись на отпуск и отсутствие заявления об увольнении.

Алена Глазкова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия выведет часть войск из Сирии
Теракт не исключен: первые итоги о причинах крушения Ту-154
Путин подписал указ об упразднении Спецстроя
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
События года в фотографиях
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
16 побед искусственного интеллекта в 2016 году
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь