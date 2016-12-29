Даниил Смирнов покинет пост директора департамента общественных отношений

На своей странице в соцсети он написал, что ждет в новом году перемен в своей трудовой деятельности.

Комментировать причины отставки Смирнов не стал.

Напомним, документ о его назначении на этот пост был подписан 8 июня 2016 года сити-менеджером Нижнего Новгорода Сергеем Беловым.

12 декабря в СМИ появилась информация, что Даниил Смирнов увольняется. Но сити-менеджер не подтвердил ее, сославшись на отпуск и отсутствие заявления об увольнении.

Алена Глазкова.