Даниил Смирнов покинет пост директора департамента общественных отношений
В 2017 году Даниил Смирнов покинет пост директора департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил NewsNN.
В 2017 году Даниил Смирнов покинет пост директора департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил NewsNN.
На своей странице в соцсети он написал, что ждет в новом году перемен в своей трудовой деятельности.
Комментировать причины отставки Смирнов не стал.
Напомним, документ о его назначении на этот пост был подписан 8 июня 2016 года
12 декабря в СМИ появилась информация, что Даниил Смирнов увольняется. Но
Алена Глазкова.