Кодекс об образовании изменят в 2017 году

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Новую редакцию Кодекса об образовании внесут в Палату представителей до 1 июля будущего года, заявил журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко в четверг.

Действующая редакция Кодекса была принята белорусскими депутатами в 2010 году. Минобразования ведет работу по разработке новой редакции ключевого документа сферы.

«Хотим попытаться его внести хотя бы до 1 июля, чтобы на осенней сессии началось рассмотрение в первом чтении», — сказал Карпенко, его слова привела БелТА.

По словам министра образования, парламентариям уже направлены те новшества, которые планируется вносить в кодекс, чтобы уже сейчас можно было работать во взаимодействии с министерством. Карпенко призвал учителей-практиков, специалистов к обсуждению этого документа.

Поговорить учителей Карпенко пригласил и о подготовке новых учебников. Планируется, что до конца 2020 года система общего среднего образования будет полностью оснащена новыми учебниками.

Игорь Карпенко был назначен на пост министра образования в декабре 2016 года.