Источник: AP 2016

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп сам пишет свою инаугурационную речь, с которой выступит на церемонии 20 января в Вашингтоне. Об этом сообщил в четверг в интервью телекомпании CNN специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли, встречавшийся с Трампом для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов.

По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой. Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением. Кристофер Бринкли Специалист по истории института президентства в США

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На вопрос о том, как миллиардер оценивает процесс передачи власти и какие он отношения поддерживает с нынешним хозяином Белого дома, историк заявил, «по мнению Трампа, процесс передачи мог бы идти и более гладко на исполнительском уровне, но лично ему нравится интеллигентность президента Обамы и его готовность налаживать личные контакты». «В целом Трамп считает, что его отношения с Обамой сейчас достаточно хорошие», — добавил он. Инаугурация 20 января Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года в Вашингтоне, на Капитолийском холме, у здания Конгресса. Там уже сооружается специальное возвышение, с которого Трамп принесет присягу в качестве президента США.

По традиции инаугурационная платформа изготавливается для каждой такой церемонии индивидуально. В нынешнем году она будет площадью 929 кв. метров — точно такого же размера, как и на инаугурации Джорджа Буша 20 января 2005 года.

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На ней разместятся участники церемонии и более 1600 гостей: покидающий пост президента Барак Обама с членами семьи, вступающий на пост президента Дональд Трамп с семьей, вице-президент Джо Байден и вновь вступающий в эту должность Майкл Пенс, прежние и новые члены кабинета министров, члены обеих палат Конгресса, члены Верховного суда, бывшие президенты США, члены Комитета начальников штабов, губернаторы штатов и члены дипломатического корпуса. Отдельный помост создается для размещения хора.

В день инаугурации для вступающего на пост президента проводится религиозная служба.

Эта традиция возникла в 1933 году при президенте Франклине Делано Рузвельте. Затем уходящий с поста президента Барак Обама сопроводит избранного президента Трампа к Капитолию на церемонию принесения присяги, где эта церемония проводится с 1801 года. После присяги новый президент выступит с речью, в которой изложит основные направления своей политики. По завершении церемонии принесения присяги сложивший полномочия президент покидает Капитолийский холм. Для этой церемонии выстраивался почетный караул, однако в 1977 году при Джеральде Форде зародилась традиция, по которой прежний президент покидает Капитолий на вертолете — если это позволяет погода.

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Вступившие в должность президент и вице-президент возвращаются в здание Капитолия, где Объединенный комитет Конгресса по проведению инаугурации дает торжественный обед в их честь. Ранее уходящий с поста президента и его супруга организовывали прием для нового президента в Белом доме, а традиция проводить торжественный прием на Капитолии зародилась в 1953 году при вступлении в должность Дуайта Эйзенхауэра, когда на стол подали цыпленка в сметанном соусе, запеченную ветчину и картофельное пюре.

Сейчас меню для торжественного обеда составляют с таким расчетом, чтобы включить в него блюда, характерные для родного штата нового президента.