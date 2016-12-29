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18:31 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев назвал благородную традицию казахского народа

Президент выступил с речью на благотворительном балу.

Источник: Nur.kz

Глава государства посетил новогодний благотворительный бал в Астане. В своей речи Назарбаев отметил благородную традицию казахского народа, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что сегодняшние достижения страны — это результат общего труда и единства всех казахстанцев.

Назарбаев указал, что помощь нуждающимся, благотворительные мероприятия являются благородной традицией нашего народа.

Президент также напомнил о предстоящих в следующем году крупных событиях национального и международного масштаба, среди которых проведение всемирной Универсиады, международной выставки ЭКСПО, саммита Организации исламского сотрудничества.

В завершение глава государства поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав семейного благополучия, здоровья и новых свершений.

Все вырученные при проведении благотворительного бала средства будут перечислены в фонд «Добровольное общество «Милосердие».

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