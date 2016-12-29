Назарбаев назвал благородную традицию казахского народа
Президент выступил с речью на благотворительном балу.
Президент выступил с речью на благотворительном балу.
Глава государства посетил новогодний благотворительный бал в Астане. В своей речи Назарбаев отметил благородную традицию казахского народа, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что сегодняшние достижения страны — это результат общего труда и единства всех казахстанцев.
Назарбаев указал, что помощь нуждающимся, благотворительные мероприятия являются благородной традицией нашего народа.
Президент также напомнил о предстоящих в следующем году крупных событиях национального и международного масштаба, среди которых проведение всемирной Универсиады, международной выставки ЭКСПО, саммита Организации исламского сотрудничества.
В завершение глава государства поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав семейного благополучия, здоровья и новых свершений.
Все вырученные при проведении благотворительного бала средства будут перечислены в фонд «Добровольное общество «Милосердие».