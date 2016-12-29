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18:28 (мск), источник: Ipress.ua

Суд снял арест с $15 миллионов в банке Януковича

Печерский суд Киева снял арест с денежных средств трех физлиц в сумме 15 миллионов долларов на счетах в ПАО «Всеукраинский банк развития», который принадлежит сыну экс-президента Александру Януковичу.

Источник: Ipress.ua

Об этом свидетельствуют решения суда за 19—26 декабря.

В 2015 году Печерский суд арестовал эти средства по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича — Александра. Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физических лиц, среди которых были работники самого банка. Всего арестовано 2,75 млрд грн.

С 19 декабря суд начал снимать аресты из средств физических лиц. Так был снят арест с денежных средств Валерии Есаулковой, которая работала офис-менеджером во «Всеукраинском банке развития». Адвокат Есаулковой предоставил суду документы о том, что она в ноябре 2013 года заняла 4,8 млн долларов в Яшара Ходжаева.

(Малоизвестный житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году купил офисное помещение, где базировалась фирма «Танталит», владевшая резиденцией «Межигорье» Виктора Януковича — УП).

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19 декабря также был отменен арест средств Александра Костилова, который тоже работал в ВБР. Костилкин утверждает, что 7,6 млн долларов, размещенных на счете, были заемные ним также в Ходжаева.

26 декабря суд отменил арест средств Романа Емелина, который возглавлял департамент «Всеукраинского банка развития». Емелин утверждал, что взял у Ходжаева 3 млн долларов.

Суд решил, что средства, размещенные на банковских счетах этих трех лиц не имеют признаков преступного происхождения и арест снял.

Первые два постановления принимал судья- Роман Новак, 26 декабря решение вынес судья Виталий Писанец.

Во всех трех делах вкладчиков банка представлял один и тот же адвокат — Салазский.

Уголовное производство расследует Главное следственное управление Нацполиции.

В постановлениях суда указано, что они обжалованию не подлежат.

Ранее суд Европейского Союза признал неправомерными санкции против экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра и бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева на период 2014—2015 годов, но правомерными на период 2015—2016 годов.

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