Суд снял арест с $15 миллионов в банке Януковича

Об этом свидетельствуют решения суда за 19—26 декабря .

В 2015 году Печерский суд арестовал эти средства по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича — Александра. Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физических лиц, среди которых были работники самого банка. Всего арестовано 2,75 млрд грн.

С 19 декабря суд начал снимать аресты из средств физических лиц. Так был снят арест с денежных средств Валерии Есаулковой, которая работала офис-менеджером во «Всеукраинском банке развития». Адвокат Есаулковой предоставил суду документы о том, что она в ноябре 2013 года заняла 4,8 млн долларов в Яшара Ходжаева.

(Малоизвестный житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году купил офисное помещение, где базировалась фирма «Танталит», владевшая резиденцией «Межигорье» Виктора Януковича — УП).