Суд снял арест с $15 миллионов в банке Януковича
Печерский суд Киева снял арест с денежных средств трех физлиц в сумме 15 миллионов долларов на счетах в ПАО «Всеукраинский банк развития», который принадлежит сыну
Печерский суд Киева снял арест с денежных средств трех физлиц в сумме 15 миллионов долларов на счетах в ПАО «Всеукраинский банк развития», который принадлежит сыну
Об этом свидетельствуют решения суда за
В 2015 году Печерский суд арестовал эти средства по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком сына
С 19 декабря суд начал снимать аресты из средств физических лиц. Так был снят арест с денежных средств Валерии Есаулковой, которая работала
(Малоизвестный житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году купил офисное помещение, где базировалась фирма «Танталит», владевшая резиденцией «Межигорье» Виктора Януковича — УП).
19 декабря также был отменен арест средств Александра Костилова, который тоже работал в ВБР. Костилкин утверждает, что 7,6 млн долларов, размещенных на счете, были заемные ним также в Ходжаева.
26 декабря суд отменил арест средств Романа Емелина, который возглавлял департамент «Всеукраинского банка развития». Емелин утверждал, что взял у Ходжаева 3 млн долларов.
Суд решил, что средства, размещенные на банковских счетах этих трех лиц не имеют признаков преступного происхождения и арест снял.
Первые два постановления принимал судья- Роман Новак, 26 декабря решение вынес судья Виталий Писанец.
Во всех трех делах вкладчиков банка представлял один и тот же адвокат — Салазский.
Уголовное производство расследует Главное следственное управление Нацполиции.
В постановлениях суда указано, что они обжалованию не подлежат.
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