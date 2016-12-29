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18:48 (мск), источник: УНИАН

Существует сценарий дестабилизации украинского парламента — Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что существует сценарий дестабилизации украинского парламента, но необходимо продемонстрировать эффективную работу ВРУ.

Источник: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом он сказал, поздравляя работников аппарата парламента с грядущими новогодними праздниками.

Парубий выразил благодарность работникам аппарата ВРУ за слаженную работу, в частности, «во время подготовки законопроектов, таких серьезных и важных, как проект Государственного бюджета».

«Работающий парламент, который видят наши граждане, это не только пленарные заседания, это — ежедневная кропотливая работа каждого из нас, подготовка и анализ законов, проработка всех решений, которые мы принимаем здесь», — сказал он.

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Эта слаженная работа, сказал спикер, смогла продемонстрировать и внутри страны, и вне ее, что украинский парламент действует. Он напомнил, что с начала нынешнего года ВР приняла в целом 224 закона, а этой осенью — более 100 законов.

«Уходящий год был очень трудным годом для нашего государства, как и последние годы. Но этот год во многом был переломным и ключевым для Верховной Рады Украины. Мы — парламент воюющего государства, и война, которая ведется против нас, идет не только на фронте, где наши ребята защищают мир и спокойствие нашей страны. Я убежден, что мы должны равняться на них и, работая, поддержать воинов», — сказал Парубий и отметил, что «цель война — изнутри дестабилизировать ситуацию в нашей стране».

Он отметил, что существует сценарий дестабилизировать работу украинского парламента, поскольку, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начаться в парламенте.

«И в этом году мы ощущали атаки на украинский парламент», — отметил председатель парламента.

Парубий подчеркнул, что парламентарии должны продемонстрировать, что Верховная Рада работает и осуществляет глобальные реформы во многих важных сферах жизни.

«Мы обречены проводить реформирование всей страны, и в этой ситуации важно, чтобы общество видело работающий парламент. Реформы осуществлялись во многих сферах: судебной, в сфере декоммунизации, в сфере борьбы с коррупцией, инфраструктуры, дерегуляции, энергетики. И все это является инвестицией в то, чтобы мы и наши дети жили в лучшей стране», — подчеркнул он.

Спикер поблагодарил работников аппарата «за доблестный труд, за чувство долга, чувство своей ответственности перед страной». Он вручил государственные награды и знаки отличия Верховной Рады Украины работникам аппарата ВР и Института законодательства ВР.

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