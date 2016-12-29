Существует сценарий дестабилизации украинского парламента — Парубий
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что существует сценарий дестабилизации украинского парламента, но необходимо продемонстрировать эффективную работу ВРУ.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что существует сценарий дестабилизации украинского парламента, но необходимо продемонстрировать эффективную работу ВРУ.
Как сообщили УНИАН в
Парубий выразил благодарность работникам аппарата ВРУ за слаженную работу, в частности, «во время подготовки законопроектов, таких серьезных и важных, как проект Государственного бюджета».
«Работающий парламент, который видят наши граждане, это не только пленарные заседания, это — ежедневная кропотливая работа каждого из нас, подготовка и анализ законов, проработка всех решений, которые мы принимаем здесь», — сказал он.
Эта слаженная работа, сказал спикер, смогла продемонстрировать и внутри страны, и вне ее, что украинский парламент действует. Он напомнил, что с начала нынешнего года ВР приняла в целом 224 закона, а этой осенью — более 100 законов.
«Уходящий год был очень трудным годом для нашего государства, как и последние годы. Но этот год во многом был переломным и ключевым для Верховной Рады Украины. Мы — парламент воюющего государства, и война, которая ведется против нас, идет не только на фронте, где наши ребята защищают мир и спокойствие нашей страны. Я убежден, что мы должны равняться на них и, работая, поддержать воинов», — сказал Парубий и отметил, что «цель война — изнутри дестабилизировать ситуацию в нашей стране».
Он отметил, что существует сценарий дестабилизировать работу украинского парламента, поскольку, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начаться в парламенте.
«И в этом году мы ощущали атаки на украинский парламент», — отметил председатель парламента.
Парубий подчеркнул, что парламентарии должны продемонстрировать, что Верховная Рада работает и осуществляет глобальные реформы во многих важных сферах жизни.
«Мы обречены проводить реформирование всей страны, и в этой ситуации важно, чтобы общество видело работающий парламент. Реформы осуществлялись во многих сферах: судебной, в сфере декоммунизации, в сфере борьбы с коррупцией, инфраструктуры, дерегуляции, энергетики. И все это является инвестицией в то, чтобы мы и наши дети жили в лучшей стране», — подчеркнул он.
Спикер поблагодарил работников аппарата «за доблестный труд, за чувство долга, чувство своей ответственности перед страной». Он вручил государственные награды и знаки отличия Верховной Рады Украины работникам аппарата ВР и Института законодательства ВР.