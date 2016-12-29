Стал известен список группировок, присоединившихся к перемирию в Сирии

О начале перемирия в Сирии и прекращении огня объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщил Шойгу, режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря по местному времени (совпадает с московским).

По его словам, со стороны вооруженной оппозиции соглашение подписали семь группировок общей численностью 62 тысячи человек. Это «ядро и основные силы вооруженной сирийской оппозиции», отметил министр обороны. При этом те группы, которые в данный документ не подписали, «переходят в разряд террористических», добавил Шойгу, и против них будут действовать также, как против запрещенных в РФ ИГИЛ («Исламское государство») и «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшей «Джебхат ан-Нусры»).

Сирийская оппозиция подтвердила перемирие

Сирийская оппозиция подтвердила, что присоединится к режиму прекращения огня в Сирии в полночь, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя оппозиции.

По данным агентства, находящийся в Турции представитель объединения «Фастаким» Закария Малахифджи заявил, что режим прекращения огня в Сирии не распространяется на территории, подконтрольные террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). При этом сама «Фастаким» сотрудничает с запрещенной во многих странах террористической группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшей «Джебхат ан-Нусра»).

В свою очередь Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции считает всеобъемлющее прекращение огня важным шагом на пути к серьезному политическому решению и настаивает на необходимости его полного, а не частичного выполнения, заявил по телефону РИА Новости официальный представитель ВКП Рияд Наасан Ага.

«Мы приветствуем договоренность о прекращении огня, которой добивался комитет и согласился на это еще в феврале… И настаиваем, чтобы прекращение огня было полным, а не частичным, это выполнение первого пункта по восстановлению доверия в резолюции 2254», — отметил он.

По его словам, необходимо, чтобы прекращение огня сопровождали «снятие блокады с населенных пунктов, освобождение политзаключенных и предоставление гуманитарной помощи».

Список группировок и места боевых действий

Позднее Минобороны РФ опубликовало список вооруженных формирований в Сирии, присоединившихся к соглашению о перемирии.

В него вошли: «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Сувар аги-Шам, «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб» и «Джабхат Аш-Шамия».

Сообщается, что в состав «Фейлак аш-Шам» входят 19 отрядов, общая численность боевиков превышает 4 тысячи человек. Формирования группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс.

В состав движения «Ахрар аш-Шам», имеющего полное название «Харакят Ахрар аш-Шам аль-Исламия», входят более 80 отрядов. Общая численность боевиков «Ахрар аш-Шам» составляет около 16 тысяч человек, формирования ведут бои в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Идлиб, Латакия, Хама и Хомс.

Согласно релизу, в «Джейш аль-Ислам» входят 64 отряда. Общая численность боевиков — около 12 тысяч человек, они ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама и Хомс.

В состав группировки «Сувар аги-Шам» входят восемь батальонов, общая численность — около 2,5 тысячи человек. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

Отмечается, что в состав «Джейш аль-Муджахидин» входят 13 отрядов, общая численность — около 8 тысяч человек. Формирования ведут боевые действия в городе Алеппо, провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

Группировка «Джейш Идлиб» включает в себя три крупных отряда. Общая численность — более 6 тысяч человек, они ведут боевые действия в провинции Идлиб.

Группировка «Джабхат Аш-Шамия» организационно состоит из пяти крупных отрядов, общая численность — около 3 тысяч человек. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск.

Участвуют больше половины боевиков Сирии

Число участников группировок, подписавших с официальным Дамаском договоренности о перемирии, превышает половину от всех воющих в Сирии боевиков, заявил в четверг РИА Новости президент Академии геополитических проблем (Россия) доктор военных наук Константин Сивков.

«Это значительная часть боевиков — по разным оценкам, в конце 2015 года их численность оценивалась в 200 тысяч человек. С учетом ожидаемых потерь их количество сократилось, поэтому я считаю, что 62 тысячи — это значительно больше половины воющих сегодня в Сирии экстремистов», — сказал Сивков.

В то же время эксперт отметил, что, несмотря на подписанные соглашения, боевые столкновения с отдельными группировками будут продолжаться и после вступления в силу режима прекращения огня.

Говоря о сроках наступающего перемирия, собеседник агентства отметил, что в перспективе оно может продлиться в течение двух месяцев — как и в предыдущих подобных ситуациях, прекращение боевых действий будет использовано террористами для перегруппировки и восстановления сил.

«Я думаю, что данное перемирие, как и предыдущие, нужно боевикам для перегруппировки сил: наладить разрушенное управление войсками, восстановить в значительной мере потерянный в ходе штурма Алеппо командный состав, провести планирование и создать ударные группировки, им нужно время, и время немалое. Я думаю, что это перемирие продлится не меньше месяца-двух», — сказал Сивков.

В то же время эксперт не исключил и более длительного перемирия в случае потери боевиками внешней поддержки. По мнению Сивкова, при подобном развитии ситуации радикалы предпримут попытки прийти в официальную сирийскую политику.

«Саудовская Аравия и Катар, оказавшись в ситуации при которой США возьмут курс на реальную борьбу с терроризмом, могут принудить боевиков на реальное примирение. В этом случае боевики попробуют интегрироваться в политическое пространство Сирии, что, безусловно, станет миной замедленного действия для этой страны», — заключил он.

Крупная победа российской дипломатии и оружия

По мнению военного политолога, доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова подполковника запаса Александра Перенджиева, договоренности о прекращении огня в Сирии означают военно-дипломатическую победу России. За ней последует перегруппировка сил для продолжения борьбы с террористами, оказавшимися вне правового поля соглашений, прогнозирует он.

«Это крупная победа российской дипломатии, в том числе военной дипломатии, и победа русского оружия. Эти договоренности показывают, что жертвы со стороны сирийской армии и российской армии были не напрасны. Приложенные усилия дали результат. Взаимодополняющие документы показывают решимость в достижении цели, так как предусматривают механизмы реализации достигнутых договоренностей. Это серьезный успех по налаживанию мира в Сирии и в целом в Ближневосточном регионе», — заявил РИА Новости Перенджиев.

Он отметил, что «теперь предстоит тяжелая работа по практическому выполнению всех договоренностей, которая потребует профессиональных усилий наших военных и дипломатов».

«Многое зависит и от того, как будут работать сирийские субъекты договоренностей. При этом не надо забывать о тех, кто к ним не присоединился. Теперь можно говорить о перегруппировке сил для борьбы с теми, кто находится вне соглашений, буквально — вне правового поля, и воюет против всех. Да, необходимо единым фронтом военным путем воздействовать на ситуацию для достижения мира. Если говорить прямо — группировки анархистов-беспредельщиков подлежат ликвидации», — сказал военный политолог.

Он полагает, что участники межсирийского диалога на пути к миру и согласию должны преследовать исключительно общенациональные, а не клановые интересы.