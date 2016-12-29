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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский депутат отобрал у детей игровую площадку после проигранных выборов

Депутат Верховной Рады Александр Кодола после выборов в территориальное самоуправление в Черниговской области забрал обещанную избирателям детскую площадку. Житель села Володькова Девица рассказал, что парламентарий сначала доставил качели, горку и песочницу, а узнав о проигрыше, увез все элементы.

Депутат Верховной Рады Александр Кодола после выборов в территориальное самоуправление в Черниговской области забрал обещанную избирателям детскую площадку. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает издание «Честно».

По его информации, площадка должна была быть установлена в селе Володькова Девица.

«Этот кадр от партии “Народный Фронт”, который баллотировался в этом округе, не просто обещал новую площадку, он ее даже привез. Привез качельки, горку, песочницу, еще какие-то элементы, выгрузил, а когда узнал, что там с выборами пролетел, погрузил все обратно и увез!» — написал на своей странице в Facebook местный житель Александр Альбинский.

Он отметил, что детскую площадку парламентарий забрал 19 декабря — в День святого Николая, считающегося покровителем детей.

Заместитель главы села Валерий Кириченко также сообщил, что после выборов площадка была увезена. «Я лично звонил помощнику Кодолы. И это же средства государственные — это не его деньги!» — цитирует Кириченко издание.

18 декабря на Украине прошли выборы в органы территориального самоуправления в различных регионах страны.

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