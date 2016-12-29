Украинский депутат отобрал у детей игровую площадку после проигранных выборов

Депутат Верховной Рады Александр Кодола после выборов в территориальное самоуправление в Черниговской области забрал обещанную избирателям детскую площадку. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает издание «Честно».

По его информации, площадка должна была быть установлена в селе Володькова Девица.