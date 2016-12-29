Омелян сообщил, когда в Украине появятся первые платные дороги
Владимир Омелян сообщил, что первые платные дороги могут появиться в Украине уже через 2−3 года.
Владимир Омелян сообщил, что первые платные дороги могут появиться в Украине уже через 2−3 года.
Министерство инфраструктуры ведет переговоры с двумя инвесторами, которые готовы в качестве эксперимента построить первый отрезок платных дорог в Украине. Об этом в интервью Цензор.нет сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«У нас проведены переговоры с двумя компаниями западными, которые теоретически готовы попробовать, как оно пойдет в Украине — взять небольшие отрезки, несколько десятков километров для того, чтобы просто провести эксперимент. Я думаю, что в следующем году мы начнем с них эту работу», — сказал Омелян.
Он подчеркнул, что инвесторы смогут начать строить через год, а дорога будет через
«Я думаю, что закон будет