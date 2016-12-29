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19:11 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Омелян сообщил, когда в Украине появятся первые платные дороги

Владимир Омелян сообщил, что первые платные дороги могут появиться в Украине уже через 2−3 года.

Источник: Telegraf.com.ua

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с двумя инвесторами, которые готовы в качестве эксперимента построить первый отрезок платных дорог в Украине. Об этом в интервью Цензор.нет сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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«У нас проведены переговоры с двумя компаниями западными, которые теоретически готовы попробовать, как оно пойдет в Украине — взять небольшие отрезки, несколько десятков километров для того, чтобы просто провести эксперимент. Я думаю, что в следующем году мы начнем с них эту работу», — сказал Омелян.

Он подчеркнул, что инвесторы смогут начать строить через год, а дорога будет через два-три года. Параллельно с переговорами с инвесторами ведется работа над новым концессионным законодательством.

«Я думаю, что закон будет где-то в марте-апреле, дай Бог, представлен в Верховной Раде. Планировался на декабрь, но немного не успевает и международная юридическая компания, которая взялась за его разработку. Это будет базой для концессионных дорог. Концессионные дороги возможны лишь параллельно к имеющимся государственным бесплатным дорогам», — отметил министр.

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