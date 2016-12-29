Омелян сообщил, когда в Украине появятся первые платные дороги

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с двумя инвесторами, которые готовы в качестве эксперимента построить первый отрезок платных дорог в Украине. Об этом в интервью Цензор.нет сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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«У нас проведены переговоры с двумя компаниями западными, которые теоретически готовы попробовать, как оно пойдет в Украине — взять небольшие отрезки, несколько десятков километров для того, чтобы просто провести эксперимент. Я думаю, что в следующем году мы начнем с них эту работу», — сказал Омелян.

Он подчеркнул, что инвесторы смогут начать строить через год, а дорога будет через два-три года. Параллельно с переговорами с инвесторами ведется работа над новым концессионным законодательством.