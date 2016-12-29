Трамп объявил два правила для своей администрации

«Моя администрация будет следовать двум правилам: покупай американское и нанимай американцев», — написал он на своей странице в Instagram.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос журналистов о планах ввести новые санкции против России, заявил, что США «нужно заняться своей жизнью». Вслед за этим Москва допустила возможность отмены «введенных в агонии» в США санкций против России после вступления в должность избранного президента.

26 декабря соратник Трампа, бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич сообщил, что Трамп после инаугурации может отменить около 70% указов, подписанных нынешним президентом Бараком Обамой.