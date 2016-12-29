Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
14События недели в фотографиях
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
19:39 (мск), источник: РБК

Трамп объявил два правила для своей администрации

Избранный президент США Дональд Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация.

Источник: Reuters

«Моя администрация будет следовать двум правилам: покупай американское и нанимай американцев», — написал он на своей странице в Instagram.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос журналистов о планах ввести новые санкции против России, заявил, что США «нужно заняться своей жизнью». Вслед за этим Москва допустила возможность отмены «введенных в агонии» в США санкций против России после вступления в должность избранного президента.

26 декабря соратник Трампа, бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич сообщил, что Трамп после инаугурации может отменить около 70% указов, подписанных нынешним президентом Бараком Обамой.

«Я думаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60 или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы», — сказал Гингрич.

Он также добавил, что Трамп сможет прекратить действие даже тех указов, что в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру.

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. В ходе голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 19 декабря, за него отдали голоса свыше 270 человек. Официальное вступление Трампа в должность состоится 20 января 2017 года.

Справка
Дональд Трамп. За что его любят и ненавидятАнкета самого эксцентричного президента Америки.
Комментарии
5
ГДК
Не слабо набалаболил милларды долларов.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
алексей алексеев
вот это мощное фи трампу, бабка киллари так не может, как ты, обидеть трампа
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Истребитель бензина
Красавчик .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Россия выведет часть войск из Сирии
Теракт не исключен: первые итоги о причинах крушения Ту-154
СМИ сообщили о кандидатуре Кэмерона на должность генсека НАТО
События года в фотографиях
Карякин чёрными победил Карлсена на чемпионате мира по блицу
16 побед искусственного интеллекта в 2016 году
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь