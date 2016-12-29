Трамп объявил два правила для своей администрации
Избранный президент США Дональд Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация.
Избранный президент США Дональд Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация.
«Моя администрация будет следовать двум правилам: покупай американское и нанимай американцев», — написал он на своей странице в Instagram.
Ранее Трамп, отвечая на вопрос журналистов о планах ввести новые санкции против России, заявил, что США «нужно заняться своей жизнью». Вслед за этим Москва допустила возможность отмены «введенных в агонии» в США санкций против России после вступления в должность избранного президента.
26 декабря соратник Трампа, бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич сообщил, что Трамп после инаугурации может отменить около 70% указов, подписанных нынешним президентом Бараком Обамой.
«Я думаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60 или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы», — сказал Гингрич.
Он также добавил, что Трамп сможет прекратить действие даже тех указов, что в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру.
Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. В ходе голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 19 декабря, за него отдали голоса свыше 270 человек. Официальное вступление Трампа в должность состоится 20 января 2017 года.