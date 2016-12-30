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13:17 (мск), источник: Новости Воронежа

Минобрнауки утвердило Сергея Колодяжного ректором воронежского опорного вуза

Приказ подписали 22 декабря.

Источник: Reuters

В четверг, 29 декабря, стало известно, что Минобрнакуки утвердило Сергея Колодяжного в должности ректора опорного вуза, объединившего «политех» и строительный университет.

В приказе ведомства поясняется, что исполнять свои обязанности он будет с 28 декабря 2016 до 27 декабря 2021 года.

Напомним, что выборы ректора прошли в вузе 14 декабря. В тайном голосовании участвовали работники вуза, аспиранты и студенты. После подсчета голосов выяснилось, что победил Сергей Колодяжный, который был на тот момент «и.о. Ректора». А его соперница и.о. проректора по образовательной политике Лариса Перевозчикова получила всего несколько голосов.

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