Минобрнауки утвердило Сергея Колодяжного ректором воронежского опорного вуза

В четверг, 29 декабря, стало известно, что Минобрнакуки утвердило Сергея Колодяжного в должности ректора опорного вуза, объединившего «политех» и строительный университет.

В приказе ведомства поясняется, что исполнять свои обязанности он будет с 28 декабря 2016 до 27 декабря 2021 года.

Напомним, что выборы ректора прошли в вузе 14 декабря. В тайном голосовании участвовали работники вуза, аспиранты и студенты. После подсчета голосов выяснилось, что победил Сергей Колодяжный, который был на тот момент «и.о. Ректора». А его соперница и.о. проректора по образовательной политике Лариса Перевозчикова получила всего несколько голосов.