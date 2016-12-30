Губернатор вручил воронежцам областные и федеральные награды

Губернатор Алексей Гордеев вручил государственные и областные награды жителям Воронежской области. Церемония награждения прошла в здании облправительства в четверг, 29 декабря.

Глава региона наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени первого заместителя председателя правительства Воронежской области Владимира Попова. Алексей Гордеев вручил Попову награду за заслуги в области здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.

Губернатор объявил благодарность директору Воронежского филиала компании «Ростелеком» Наталье Титовой за организацию благотворительной акции и оказание практической помощи тяжелобольному ребенку. Алексей Гордеев отметил неравнодушное отношение Титовой к людям и активную жизненную позицию.

Благодарность президента России объявили главному архитектору Воронежского проектного института «Воронежпроект» Василию Исаеву за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов. Зампредседателя правительства области Максим Увайдов также получил награду за сбережение и преумножение лесных богатств России.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.