Губернатор вручил воронежцам областные и федеральные награды
В списке награжденных оказались 29 представителей разных профессий.
В списке награжденных оказались 29 представителей разных профессий.
Губернатор Алексей Гордеев вручил государственные и областные награды жителям Воронежской области. Церемония награждения прошла в здании облправительства в четверг, 29 декабря.
Глава региона наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени первого заместителя председателя правительства Воронежской области Владимира Попова. Алексей Гордеев вручил Попову награду за заслуги в области здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
Губернатор объявил благодарность директору Воронежского филиала компании «Ростелеком» Наталье Титовой за организацию благотворительной акции и оказание практической помощи тяжелобольному ребенку. Алексей Гордеев отметил неравнодушное отношение Титовой к людям и активную жизненную позицию.
Благодарность президента России объявили главному архитектору Воронежского проектного института «Воронежпроект» Василию Исаеву за заслуги в
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.