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12:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор вручил воронежцам областные и федеральные награды

В списке награжденных оказались 29 представителей разных профессий.

Источник: govvrn.ru

Губернатор Алексей Гордеев вручил государственные и областные награды жителям Воронежской области. Церемония награждения прошла в здании облправительства в четверг, 29 декабря.

Глава региона наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени первого заместителя председателя правительства Воронежской области Владимира Попова. Алексей Гордеев вручил Попову награду за заслуги в области здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.

Губернатор объявил благодарность директору Воронежского филиала компании «Ростелеком» Наталье Титовой за организацию благотворительной акции и оказание практической помощи тяжелобольному ребенку. Алексей Гордеев отметил неравнодушное отношение Титовой к людям и активную жизненную позицию.

Благодарность президента России объявили главному архитектору Воронежского проектного института «Воронежпроект» Василию Исаеву за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов. Зампредседателя правительства области Максим Увайдов также получил награду за сбережение и преумножение лесных богатств России.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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