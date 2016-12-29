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19:55 (мск), источник: Noi.md

Додон начинает раздавать ордена

В пятницу президент Игорь Додон будет вручать государственные награды.

Источник: Noi.md

Мероприятие пройдет в государственной резиденции (ул. Николая Йорги, 23), начиная с 11.00.

Кто именно будет награжден, пока неизвестно.

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