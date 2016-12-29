В Приднестровье подтвердили получение предложения о встрече с Додоном

Как передает «ИНФОТАГ», об этом сообщила пресс-служба тираспольского лидера, отметив, что «инициатива молдавской стороны изучается руководством Приднестровья».

В адрес президента непризнанной ПМР Вадима Красносельского поступило по дипломатическим каналам обращение президента Молдовы Игоря Додона с предложением об организации двусторонней ознакомительной встречи.

«Конкретные сроки и параметры возможной встречи глав государств будут анонсированы позднее», — отмечается в сообщении.

Ранее новый президент Молдовы говорил, что намеревается посетить Приднестровье в ближайшее время с рабочим визитом и даже обсудил его детали с советником по реинтеграции Василием Шовой и советником по внешней политике Андреем Негуцей.

Додон считает решение приднестровской проблемы одной из своих главных задач на посту главы молдавского государства. В своей инаугурационной речи он пообещал приложить все силы для урегулирования этого вопроса в интересах большинства жителей обоих берегов Днестра, отметив, что там живут представители одного народа.

«В нашей общей истории были сложные периоды, но я верю, что нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет. Мы будем искать решение этой проблемы по принципу “выигрывают обе стороны”. В нашем плане приднестровского урегулирования проигравших не будет», — заявил президент.