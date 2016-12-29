СНБО утвердил доктрину информбезопасности Украины

Совет национальной безопасности и обороны утвердил доктрину информационной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства информационной политики, передает Капитал.

«Сегодня, 29 декабря 2016 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял доктрину информационной безопасности Украины», — сказано в нем.

Как сообщается, доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цель, задания, принципы и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

«В документе отмечается, что приоритетами государственной политики в информационной сфере является: создание и развитие структур, ответственных за информационно-психологическую безопасность; развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информбезопасности Украины; обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что за последние два месяца 2016 года зафиксировано около 6,5 тыс. кибератак на сайты ведомств и госинформресурсов.