СНБО Украины решил продлить санкции против России еще на год

Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц из России. В частности, санкции введены в отношении ряда депутатов Госдумы РФ от Крыма и должностных лиц российских правоохранительных органов и судов.

«Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на один год», — говорится в сообщении пресс-службы.

Украина в сентябре 2015 года ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц. Разные виды санкций, от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины, были введены сроком на один год. В октябре президент Украины Петр Порошенко расширил санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год. В целом санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц.