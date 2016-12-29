Украина ввела новые санкции против России

При этом, отметили в ведомстве, санкции, в частности, введены против лиц, которые избраны в Государственную думу «по результатам выборов в Крыму и Севастополе», членов избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были «перерегистрированы по российскому законодательству». Кроме того, ограничения коснутся «должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России», говорится в сообщении СНБО.

«В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора», — говорится в сообщении.

СНБО также объявил о санкциях в отношении бывших руководителей Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за границей и "причастны к финансированию террористической деятельности и агрессии против Украины".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Санкции против РФ

В сентябре 2015 года Украина объявила о введении санкций против российских физических и юридических лиц.