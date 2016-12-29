Глава Башкирии: «Кризисов нет. Кризисы — в голове»

Награждение прошло в колонном зале министерства сельского хозяйства республики.

Среди награжденных сегодня были как известные люди, так и простые рабочие.

Так, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены художник Владислав Меос, завкафедрой БГМУ Лилия Новикова и оператор машинного доения Лидия Митрафанов, Орден Дружбы народов заслужил бывший глава администрации Федоровского района республики Радик Ишмухаметов, орден Салавата Юлаева — профессор БГУ Назир Кулбахтин. Благодарности президента России Рустэм Хамитов вручил генеральному менеджеру ХК «Салават Юлаев» Леониду Вайсфельду и руководителю Агентства по печати и СМИ РБ Борису Мелкоедову.

Полный список награжденных опубликован здесь.

Выступая с поздравительной речью, глава республики коротко обрисовал итоги развития республики за прошлый год и перспективы на следующие годы.

«Наша республика входит в 2017 год уверенно, надежно. Наши финансовые возможности достаточны для того, чтобы справляться с социальными обязательствами, взятыми на себя. Наш бюджет выполнен с профицитом. Не с дефицитом, а с профицитом. Мы имеем даже небольшой запас ресурсов, переходящих на 2017 год, — уточнил Рустэм Хамитов. — Уходящий 2016 год был насыщенным со всех точек зрения. Мы много строили: дороги, мосты, дома, социальные объекты. Строительный комплекс работал на славу. По объёму строительства мы занимаем пятое-седьмое место в стране. Это неплохие показатели. Такую работу, конечно же, будем продолжать и в 2017, и в 2018 годах, обещая построить к 100-летию нашей республики, который мы будем отмечать в марте 2019 года, 100 новых объектов. На самом деле этих объектов, конечно, будет больше. Но 100 — это условная, «красивая» цифра. Конечно, мы ориентируемся на нее.

Что же касается возможных трудностей, то Рустэм Хамитов также выразился вполне оптимистично.

«Уверен в том, что наша республика будет развиваться. Всё у нас будет идти по нарастающей, никаких сомнений в этом нет. И кризисов нет. Кризисы — в голове. И иногда они возникают под влиянием пропаганды, причем, может быть, несбалансированной. Всегда, в любое время нормальный, работающий, думающий, разумный человек найдёт себе дело, учеников, будет трудиться по-настоящему».

ProUfu.ru присоединяется к поздравлениям в адрес награжденных.