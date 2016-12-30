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09:44 (мск), источник: Volga News

Глава Елховского района ушел в отставку

Глава Елховского района Вячеслав Дементьев подал заявление об увольнении. По данным Волга Ньюс, он п﻿опросил освободить его от должности по собственному желанию 23 декабря.

Источник: Volga News

28 декабря прошло заседание районного собрания представителей, на котором депутаты приняли отставку Дементьева и назначили исполняющим обязанности главы его первого заместителя Владимира Гришина.

Конкурс на пост нового руководителя муниципалитета пока не объявлен. По закону он должен пройти не позднее чем через два месяца после досрочного прекращения полномочий действующего главы, то есть до 23 февраля.

Согласно установленному порядку, конкурсная комиссия в течение 20 дней будет принимать заявки от кандидатов. После проверки документов члены комиссии рекомендуют не менее двух наиболее достойных кандидатур, из которых депутаты районного собрания представителей выберут нового главу.

Напомним, Вячеслав Дементьев возглавил муниципалитет в 1992 г., после чего неоднократно переизбирался на этот пост. В июле 2015 г. он принимал участие в соответствующем конкурсе.

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