Путин предоставил российское гражданство 3 уроженцам Беларуси

Большинство из них — это уроженцы Украины (33). По указу российский паспорт получит даже представитель США.

Также гражданами России стали четыре уроженца Узбекистана, по два — Армении, Казахстана, Афганистана, Италии, по одному — Азербайджана, Молдовы, Вьетнама и Испании.



