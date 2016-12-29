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20:41 (мск), источник: Ежедневник.by

Путин предоставил российское гражданство 3 уроженцам Беларуси

Всего предновогодним указом президента России гражданство получили 62 человека.

Источник: Ежедневник.by

Большинство из них — это уроженцы Украины (33). По указу российский паспорт получит даже представитель США.

Также гражданами России стали четыре уроженца Узбекистана, по два — Армении, Казахстана, Афганистана, Италии, по одному — Азербайджана, Молдовы, Вьетнама и Испании.

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