Двораковский в новогоднем обращении к омичам вспомнил ремонт дорог
Глава города в традиционном поздравлении подвел итоги юбилейного года.
Глава города в традиционном поздравлении подвел итоги юбилейного года.
За два дня до Нового года в сети появилось видео новогоднего поздравления Вячеслава Двораковского. На фоне наряженной елки мэр Омска подвел итоги года 300-летия.
Среди главных событий мэр упомянул масштабный ремонт дорог, реконструкцию Любинского проспекта на средства «Газпрома», открытие путепровода на улице 15-я Рабочая. Также глава города похвалился программой озеленения — по его словам, «новую жизнь» получили скверы Дружбы народов, им. 30-летия ВЛКСМ и на улице Лизы Чайкиной. Были упомянуты: переселение омичей из аварийного жилья, открытие обновленных Дворцов культуры и спорта,
Вячеслав Двораковский, мэр Омска:
— Это и много другое — результат совместной работы органов власти, бизнеса, общественников и активных горожан. Юбилей города стал для Омска импульсом к дальнейшему развитию. Праздник объединил горожан чувством большой и дружной семьи. Нам нужно суметь сохранить и укрепить это чувство. Для этого у омичей есть знания, опыт и желание. Руководствуясь интересами города, сообща мы обязательно выполним все задуманное. Пусть 2017 будет для вас созидательным, пусть жизненные трудности успешно преодолеваются и становятся новыми достижениями.
Отметим, возможно, это последнее новогоднее обращение Двораковского в качестве мэра. В 2017 году градоначальника по новой системе будет выбирать специальная комиссия под руководством губернатора. Имена вероятных кандидатов пока можно только предполагать, но в прессе говорят о возможности выдвижения