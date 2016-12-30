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07:16 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский в новогоднем обращении к омичам вспомнил ремонт дорог

Глава города в традиционном поздравлении подвел итоги юбилейного года.

Источник: РИА "Новости"

За два дня до Нового года в сети появилось видео новогоднего поздравления Вячеслава Двораковского. На фоне наряженной елки мэр Омска подвел итоги года 300-летия.

Среди главных событий мэр упомянул масштабный ремонт дорог, реконструкцию Любинского проспекта на средства «Газпрома», открытие путепровода на улице 15-я Рабочая. Также глава города похвалился программой озеленения — по его словам, «новую жизнь» получили скверы Дружбы народов, им. 30-летия ВЛКСМ и на улице Лизы Чайкиной. Были упомянуты: переселение омичей из аварийного жилья, открытие обновленных Дворцов культуры и спорта, спортивно-оздоровительного комплекса на Мельничной и благоустройство Омской крепости.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

 — Это и много другое — результат совместной работы органов власти, бизнеса, общественников и активных горожан. Юбилей города стал для Омска импульсом к дальнейшему развитию. Праздник объединил горожан чувством большой и дружной семьи. Нам нужно суметь сохранить и укрепить это чувство. Для этого у омичей есть знания, опыт и желание. Руководствуясь интересами города, сообща мы обязательно выполним все задуманное. Пусть 2017 будет для вас созидательным, пусть жизненные трудности успешно преодолеваются и становятся новыми достижениями.

Отметим, возможно, это последнее новогоднее обращение Двораковского в качестве мэра. В 2017 году градоначальника по новой системе будет выбирать специальная комиссия под руководством губернатора. Имена вероятных кандидатов пока можно только предполагать, но в прессе говорят о возможности выдвижения вице-губернатора Владимира Компанейщикова и министра природных ресурсов Александра Винокурова.

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