Двораковский в новогоднем обращении к омичам вспомнил ремонт дорог

За два дня до Нового года в сети появилось видео новогоднего поздравления Вячеслава Двораковского. На фоне наряженной елки мэр Омска подвел итоги года 300-летия.

Среди главных событий мэр упомянул масштабный ремонт дорог, реконструкцию Любинского проспекта на средства «Газпрома», открытие путепровода на улице 15-я Рабочая. Также глава города похвалился программой озеленения — по его словам, «новую жизнь» получили скверы Дружбы народов, им. 30-летия ВЛКСМ и на улице Лизы Чайкиной. Были упомянуты: переселение омичей из аварийного жилья, открытие обновленных Дворцов культуры и спорта, спортивно-оздоровительного комплекса на Мельничной и благоустройство Омской крепости.