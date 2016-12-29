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21:22 (мск), источник: 112.ua

Пусть обмен происходит неравномерными группами, но происходит, — Савченко

Нардеп заявила о необходимости составления и обнародования списков пленных.

Источник: 112.ua

Народный депутат Надежда Савченко заявила о необходимости проведения любого обмена пленными, независимо от того, в каких пропорциях он происходит. Об этом нардеп заявила в эфире канала «112 Украина».

«Я рада, что происходят жесты доброй воли перед праздниками. С той стороны вернули 2 человека, с украинской — 15. Я не считаю, что дело в количестве, всех на всех, так всех на всех. Пусть это происходит какими-то группами, равномерными или неравномерными, но пусть идет и не останавливается», — заявила Савченко.

Также депутат предложила составить и опубликовать списки всех пленных на сегодняшний день.

«Нужно перестань делать из этого тайну и действительно напечатать списки и показать имена каждого украинца, который там находится. Они для нас стали абстрактными 110. Их больше, чем 110, на самом деле заявленных и подтвержденных той стороной только 42−48, 50. Я считаю, что списки нужно озвучить и понять, что там есть люди, которые уже никогда не вернутся, которых нет в живых, а есть люди, которые не подтверждают их скрывают», — добавила Савченко.

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