Министр Касымбек отреагировал на ситуацию в аэропорту Шарджи

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек на своей странице в Facebook отреагировал на новость о том, что в аэропорту Шарджи застряли около 100 казахстанцев.

«Министерство по инвестициям и развитию РК предпринимает меры по вывозу казахстанских туристов в количестве 180 человек из аэропорта города Шарджа (ОАЭ). В связи с погодными условиями (сильный туман) сегодня в аэропорту города Шарджа (ОАЭ) были отменены все вылеты и прилеты авиарейсов из других стран, что вызвало цепную реакцию. Сейчас у авиакомпании “Эйр Арабия”, которым должны были прилететь 180 казахстанцев в Алматы физически не хватает бортов. Поскольку рейс в Шардже был отменен казахстанских пассажиров накормили и разместили по отелям. Наряду с этим компания “Эйр Арабия” отменила два рейса из Астаны и Алматы в Шарджу. В Эмираты должны были вылететь 300 пассажиров, в том числе около 50 транзитных пассажиров через Шарджу на Коломбо (Шри Ланка)», — написал он.