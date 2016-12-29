Министр Касымбек отреагировал на ситуацию в аэропорту Шарджи
В ОАЭ застряли около 100 казахстанцев.
В ОАЭ застряли около 100 казахстанцев.
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек на своей странице в Facebook отреагировал на новость о том, что в аэропорту Шарджи застряли около 100 казахстанцев.
«Министерство по инвестициям и развитию РК предпринимает меры по вывозу казахстанских туристов в количестве 180 человек из аэропорта города Шарджа (ОАЭ). В связи с погодными условиями (сильный туман) сегодня в аэропорту города Шарджа (ОАЭ) были отменены все вылеты и прилеты авиарейсов из других стран, что вызвало цепную реакцию. Сейчас у авиакомпании “Эйр Арабия”, которым должны были прилететь 180 казахстанцев в Алматы физически не хватает бортов. Поскольку рейс в Шардже был отменен казахстанских пассажиров накормили и разместили по отелям. Наряду с этим компания “Эйр Арабия” отменила два рейса из Астаны и Алматы в Шарджу. В Эмираты должны были вылететь 300 пассажиров, в том числе около 50 транзитных пассажиров через Шарджу на Коломбо (Шри Ланка)», — написал он.
По словам чиновника, сейчас в министерстве видят два варианта по вывозу казахстанских туристов.
«Авиакомпания “Эйр Арабия” ставит дополнительные рейсы и вывозит наших граждан, и второе казахстанские туроператоры совместно бортом авиакомпании СКАТ вывозят с Шарджи туристов в Алматы и забирают обратным всех пассажиров, которые должны вылететь в ОАЭ. Мы создали специальный рабочий штаб по решению данной ситуации. Совместно с МИД РК, авиакомпаниями и туроператорами проводим постоянное обсуждение по решению данного вопроса. И надеемся в скорейшем времени решить эту ситуацию. В настоящее время, в транзитной зоне аэропорта Шарджи уже находятся наши пассажиры, количество уточняется консулами», — пояснил Касымбек.
Напомним, ранее советник главы МИР РК по туризму Танирберген Бердонгаров сообщил в соцсети, что «порядка 100 казахстанцев находятся в аэропорту Шарджи в неприемлемых условиях».
«В частности, есть жалобы, что нет посадочных мест, аэропорт не предусмотрен для этого, там нет возможности прилечь, поспать. До сих пор их авиаперевозчик. не обеспечил пассажиров гостиницей для проживания», — написал он.