Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Умер известный советский и российский актер
В Одессе вывесили оскорбительные плакаты с лозунгами о Ту-154
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
"Скорбим и помним": певица потеряла друга в катастрофе ТУ-154
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
25События года в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
21:41 (мск), источник: Tengrinews

Министр Касымбек отреагировал на ситуацию в аэропорту Шарджи

В ОАЭ застряли около 100 казахстанцев.

Источник: Tengrinews

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек на своей странице в Facebook отреагировал на новость о том, что в аэропорту Шарджи застряли около 100 казахстанцев.

«Министерство по инвестициям и развитию РК предпринимает меры по вывозу казахстанских туристов в количестве 180 человек из аэропорта города Шарджа (ОАЭ). В связи с погодными условиями (сильный туман) сегодня в аэропорту города Шарджа (ОАЭ) были отменены все вылеты и прилеты авиарейсов из других стран, что вызвало цепную реакцию. Сейчас у авиакомпании “Эйр Арабия”, которым должны были прилететь 180 казахстанцев в Алматы физически не хватает бортов. Поскольку рейс в Шардже был отменен казахстанских пассажиров накормили и разместили по отелям. Наряду с этим компания “Эйр Арабия” отменила два рейса из Астаны и Алматы в Шарджу. В Эмираты должны были вылететь 300 пассажиров, в том числе около 50 транзитных пассажиров через Шарджу на Коломбо (Шри Ланка)», — написал он.

По словам чиновника, сейчас в министерстве видят два варианта по вывозу казахстанских туристов.

«Авиакомпания “Эйр Арабия” ставит дополнительные рейсы и вывозит наших граждан, и второе казахстанские туроператоры совместно бортом авиакомпании СКАТ вывозят с Шарджи туристов в Алматы и забирают обратным всех пассажиров, которые должны вылететь в ОАЭ. Мы создали специальный рабочий штаб по решению данной ситуации. Совместно с МИД РК, авиакомпаниями и туроператорами проводим постоянное обсуждение по решению данного вопроса. И надеемся в скорейшем времени решить эту ситуацию. В настоящее время, в транзитной зоне аэропорта Шарджи уже находятся наши пассажиры, количество уточняется консулами», — пояснил Касымбек.

Напомним, ранее советник главы МИР РК по туризму Танирберген Бердонгаров сообщил в соцсети, что «порядка 100 казахстанцев находятся в аэропорту Шарджи в неприемлемых условиях».

«В частности, есть жалобы, что нет посадочных мест, аэропорт не предусмотрен для этого, там нет возможности прилечь, поспать. До сих пор их авиаперевозчик. не обеспечил пассажиров гостиницей для проживания», — написал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Министр Касымбек отреагировал на ситуацию в аэропорту Шарджи
Украина ввела новые санкции против России
Крупнейшие банки спишут долги погибших в катастрофе Ту-154
Трамп объявил два правила для своей администрации
Названы группировки, присоединившиеся к перемирию в Сирии
События года в фотографиях
Карякин победил Карлсена на чемпионате мира по блицу
Террористы снова обстреляли российское посольство в Дамаске
Спорт
Волшебник Бердыев, кокаин Еременко: кто удивил в уходящем году Провожая високосный год, рассказываем о людях в российском футболе, которые больше других удивили нас в 2016-м
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь