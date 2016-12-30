Губернатор: Краснодарцы заслуживают хороший Генплан

Судьба Генплана Краснодара решена. Главный градостроительный документ вызывал споры, претензии, а порой непонимание горожан. Публичные слушания длились больше месяца. И последняя встреча, она прошла накануне, показала, что вопросов очень много.

— У меня нет с собой никакого текста. Я считаю, здесь нужно не говорить красивые слова, а делать реальные шаги, реальные действия. Генплан — это конституция города. Я взвешиваю каждое ваше слово и возражение коллег. Но еще раз подчеркиваю: мне важно, чтобы он остался жизнеспособным. Нужен сегодня жителям хороший Генплан, пригодный для жизни, чтобы дети здесь наши росли, чтобы были парки, детские сады, школы, поликлиники. Это все, что нужно человеку для жизни. Краснодарцы этого заслуживают, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

За время публичных слушаний в администрацию города поступило более 500 замечаний и поправок от жителей краевого центра. Изучив ситуацию, глава кубанской столицы Евгений Первышов озвучил губернатору и общественникам свое решение.

— Генеральный план целиком, без каких-либо корректировок, отправляю на доработку. Это первое. Второе — необходимо, чтобы занимался корректировками непосредственно этого Генерального плана, его разработкой сам город. Наше муниципальное предприятие «Горкадастрпроект», сейчас обновим его работу, насытим необходимым персоналом, сотрудниками, способными данные работы производить. Все, что происходит в городе, должно происходить в городе, — отметил Евгений Первышов, глава Краснодара.

— Услышал вас и разделяю вашу позицию, Евгений Алексеевич. Вы услышали сами, что решение принято. Я считаю, сегодня это единственное решение, которое озвучил мэр, подходит для того, чтобы мы могли сделать качественный Генплан Краснодара, — считает Вениамин Кондратьев.

Обсудили на встрече и наиболее важные изменения, которые предлагаются внести в Генплан. Среди них — сохранение зеленых зон. В частности общественники подняли проблему застройки набережной Карасунских озер.

— Надо сделать инвентаризацию земли вокруг этих озер, чтобы понимать, кто и что там на каком праве. Я сам порой смотрю, там, знаете, как микробы вот эти наши шашлычники, или там неважно кто, начинают размножаться. Но с микробами-то надо бороться. А если нет, то мы другой эффект получим. А потом через пять лет проснемся, когда там уже у них не просто будут мангалы, а заборы бетонные. Они так всегда поступают. Сперва маленькая палатка, потом кирпичный домик, а потом уже и все остальное. Нельзя, давайте проинвентаризируем на самом деле. Не надо откладывать Карасуны, — добавил Вениамин Кондратьев.

К формированию Генплана краевой столицы вернутся уже в новом году.