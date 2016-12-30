Губернатор: Краснодарцы заслуживают хороший Генплан
Главный градостроительный документ кубанской столицы вызывал споры, претензии, а порой непонимание горожан. Но теперь вопрос решен: Генплан нужно доработать.
Главный градостроительный документ кубанской столицы вызывал споры, претензии, а порой непонимание горожан. Но теперь вопрос решен: Генплан нужно доработать.
Судьба Генплана Краснодара решена. Главный градостроительный документ вызывал споры, претензии, а порой непонимание горожан. Публичные слушания длились больше месяца. И последняя встреча, она прошла накануне, показала, что вопросов очень много.
— У меня нет с собой никакого текста. Я считаю, здесь нужно не говорить красивые слова, а делать реальные шаги, реальные действия. Генплан — это конституция города. Я взвешиваю каждое ваше слово и возражение коллег. Но еще раз подчеркиваю: мне важно, чтобы он остался жизнеспособным. Нужен сегодня жителям хороший Генплан, пригодный для жизни, чтобы дети здесь наши росли, чтобы были парки, детские сады, школы, поликлиники. Это все, что нужно человеку для жизни. Краснодарцы этого заслуживают, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.
За время публичных слушаний в администрацию города поступило более 500 замечаний и поправок от жителей краевого центра. Изучив ситуацию, глава кубанской столицы Евгений Первышов озвучил губернатору и общественникам свое решение.
— Генеральный план целиком, без
— Услышал вас и разделяю вашу позицию, Евгений Алексеевич. Вы услышали сами, что решение принято. Я считаю, сегодня это единственное решение, которое озвучил мэр, подходит для того, чтобы мы могли сделать качественный Генплан Краснодара, — считает Вениамин Кондратьев.
Обсудили на встрече и наиболее важные изменения, которые предлагаются внести в Генплан. Среди них — сохранение зеленых зон. В частности общественники подняли проблему застройки набережной Карасунских озер.
— Надо сделать инвентаризацию земли вокруг этих озер, чтобы понимать, кто и что там на каком праве. Я сам порой смотрю, там, знаете, как микробы вот эти наши шашлычники, или там неважно кто, начинают размножаться. Но с
К формированию Генплана краевой столицы вернутся уже в новом году.