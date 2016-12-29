США ввели новые санкции против России

Обама пообещал, что США не ограничатся объявленными мерами против России

Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.

В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.

Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Новые санкции против России были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений», приводит слова Обамы агентство Рейтер.

Ранее некоторые из 17 спецслужб США, заявили, что российские хакеры атаковали ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить на выборах. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.