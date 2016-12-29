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22:08 (мск), источник: РИА Новости

США ввели новые санкции против России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, сообщает Белый дом.

Источник: AP 2016
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Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.

В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.

Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Новые санкции против России были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений», приводит слова Обамы агентство Рейтер.

Ранее некоторые из 17 спецслужб США, заявили, что российские хакеры атаковали ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить на выборах. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

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Обама заявил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, отметив, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали увязывание действий хакеров с его победой «попыткой делегитимизации» итогов голосования.

Как заявили в российском МИД, подобными обвинениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.

Комментарии
13
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Теперь видно откуда у "кастрюлеголовых" уши растут))
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Vladimir
Во обамка объелся мороженного..)))
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ольга опехтина
Трамп наверняка думает,что чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало.Все удивляюсь .вроде грамотные люди .политики .а на деле как в детском саду.Как хохлы с яблоками .одно съем ,остальные закусаю.
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