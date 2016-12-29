США ввели новые санкции против России
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, сообщает Белый дом.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, сообщает Белый дом.
Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.
В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.
Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.
Новые санкции против России были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений», приводит слова Обамы агентство Рейтер.
Ранее некоторые из 17 спецслужб США, заявили, что российские хакеры атаковали ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить на выборах. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.
Обама заявил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, отметив, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.
В команде Трампа назвали увязывание действий хакеров с его победой «попыткой делегитимизации» итогов голосования.
Как заявили в российском МИД, подобными обвинениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.