Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Герцогиня Кэтрин с семейством съезжает из королевского поместья
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Пинк родила сына
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
"Скорбим и помним": певица потеряла друга в катастрофе ТУ-154
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
10Общероссийская елка в Кремле
22:16 (мск), источник: РИА Новости

США высылают 35 российских дипломатов из страны

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации.

Источник: AP 2016

По информации агентства, их обвиняют в нарушении дипломатической деятельности.

Сообщается, что россияне будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

Кроме того, по распоряжению американских властей будут закрыты диппредставительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы использовались в разведывательных целях.

Читайте также
США ввели новые санкции против России

В октябре американская разведка заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Обама отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа связали эти заявления с «попыткой делегитимизации» итогов голосования.

Как заявили в российском МИД, подобными заявлениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.

Комментарии
17
В
копчёный вразнос пошел.это уже истерика. Трампу надо бывший черный дом хлоркой обработать
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Борис Конашёв
Обидно стало что выборы проср..ли
ОтветитьСсылкаПожаловаться
sidor 747
Хотя обязанность таких организаций как ВАДА , не допустить к соревнованиям спортсменов принимающих допинг!!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из российской армии исчезли «офицеры-сержанты»
Крупнейшие банки спишут долги погибших в катастрофе Ту-154
США ввели новые санкции против России в связи с кибератаками
Названы группировки, присоединившиеся к перемирию в Сирии
События года в фотографиях
Карякин победил Карлсена на чемпионате мира по блицу
Трамп объявил два правила для своей администрации
Спорт
Волшебник Бердыев, кокаин Еременко: кто удивил в уходящем году Провожая високосный год, рассказываем о людях в российском футболе, которые больше других удивили нас в 2016-м
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь