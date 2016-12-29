США высылают 35 российских дипломатов из страны

По информации агентства, их обвиняют в нарушении дипломатической деятельности.

Сообщается, что россияне будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

Кроме того, по распоряжению американских властей будут закрыты диппредставительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы использовались в разведывательных целях.

В октябре американская разведка заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Обама отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа связали эти заявления с «попыткой делегитимизации» итогов голосования.

Как заявили в российском МИД, подобными заявлениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.