США высылают 35 российских дипломатов из страны
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации.
По информации агентства, их обвиняют в нарушении дипломатической деятельности.
Сообщается, что россияне будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.
Кроме того, по распоряжению американских властей будут закрыты диппредставительства России в Мэриленде и
В октябре американская разведка заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Обама отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.
В команде Трампа связали эти заявления с «попыткой делегитимизации» итогов голосования.
Как заявили в российском МИД, подобными заявлениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.