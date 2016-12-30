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10:46 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Парламентарии Дона в 2017 году обсудят закон «Об Общественной палате»

В феврале 2017 года в донской парламент будет внесен региональный закон «Об Общественной палате». Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Он считает, что одна из важных задач палаты — общественный контроль. Губернатор призвал общественников к активной работе и выразил надежду, что они не останутся в стороне от участия в мероприятиях, посвященных Году экологии и 80-летию Ростовской области.

«Наша задача — я уже много раз об этом говорил — работать вместе и точно понимать, что мы несем некую ответственность за результат. Говорил министрам и сейчас повторяю, что мне нужно добиться только одного — чтобы общественный совет при министерстве был реальным помощником в решении той или иной задачи», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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