Кабмин уволил замминистра энергетики

Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Лабоженко с должности заместителя министра энергетики и угольной промышленности — руководителя аппарата. Согласно распоряжению № 1027 от 28 декабря, Д. Лабоженко уволен в связи с сокращением его должности. Как сообщалось, 15 ноября конкурсная комиссия отобрала коммерческого директора ООО ВКФ «Алмакс» Максима Немчинова для назначения на должность госсекретаря Минэнергоугля.