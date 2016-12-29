Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Школьница, спасавшая детей на Сямозере, стала «Персоной года»
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Школьница, спасавшая детей на Сямозере, стала «Персоной года»
Герцогиня Кэтрин с семейством съезжает из королевского поместья
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10«Мин нет»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
9Cкончалась Кэрри Фишер
22:12 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Кабмин уволил замминистра энергетики

Кабмин Украины уволил замминистра энергетики — руководителя аппарата Дмитрия Лабоженко.

Источник: Telegraf.com.ua

Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Лабоженко с должности заместителя министра энергетики и угольной промышленности — руководителя аппарата. Согласно распоряжению № 1027 от 28 декабря, Д. Лабоженко уволен в связи с сокращением его должности. Как сообщалось, 15 ноября конкурсная комиссия отобрала коммерческого директора ООО ВКФ «Алмакс» Максима Немчинова для назначения на должность госсекретаря Минэнергоугля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Удивительные люди с необычной кожей, которая завораживает (Фото)
США высылают 35 российских дипломатов из страны
Крупнейшие банки спишут долги погибших в катастрофе Ту-154
США ввели новые санкции против России в связи с кибератаками
Названы группировки, присоединившиеся к перемирию в Сирии
События года в фотографиях
Карякин победил Карлсена на чемпионате мира по блицу
Трамп объявил два правила для своей администрации
Спорт
Волшебник Бердыев, кокаин Еременко: кто удивил в уходящем году Провожая високосный год, рассказываем о людях в российском футболе, которые больше других удивили нас в 2016-м
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь