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22:11 (мск), источник: Ictv.ua

Марушевская: обвинения со стороны Насирова в коррупции — фарс

Экс-руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская заявила, что не получала никаких официальных обвинений в совершении ею коррупционных действий.

Об этом она сказала в эфире Громадського.

По ее словам, обвинения со стороны председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова безосновательны.

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— Это типичный фарс от господина Романа и тех, кто покрывает его на высших уровнях. То есть, это абсолютно беспочвенные обвинения. По моему мнению, единственный вопрос, который нам следует обсуждать в этом контексте, это почему уголовные дела о коррупции не заведены в отношении господина Насирова. Потому что-то состояние, в котором есть украинская экономика, и безумная бедность в результате бездумной фискальной политики и все те контрабандные потоки, которые очень быстро восстановились после того, как он поставил новых руководителей на Одесской таможне — они являются основанием для того, чтобы ставить вопрос об уголовных делах в отношении руководителя ДФС, — заявила Марушевская.

Экс-руководитель Одесской таможни добавила, что о существовании проверки ничего не знает, потому что никаких официальных обвинений выдвинуто не было, поэтому и обращать внимание на это не планирует.

Напомним, Насиров заявил, что фискальная служба начала расследование в связи с тем, что под руководством Марушевской происходило занижение цены товаров и другие нарушения.

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