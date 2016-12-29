Марушевская: обвинения со стороны Насирова в коррупции — фарс

— Это типичный фарс от господина Романа и тех, кто покрывает его на высших уровнях. То есть, это абсолютно беспочвенные обвинения. По моему мнению, единственный вопрос, который нам следует обсуждать в этом контексте, это почему уголовные дела о коррупции не заведены в отношении господина Насирова. Потому что-то состояние, в котором есть украинская экономика, и безумная бедность в результате бездумной фискальной политики и все те контрабандные потоки, которые очень быстро восстановились после того, как он поставил новых руководителей на Одесской таможне — они являются основанием для того, чтобы ставить вопрос об уголовных делах в отношении руководителя ДФС, — заявила Марушевская.

Экс-руководитель Одесской таможни добавила, что о существовании проверки ничего не знает, потому что никаких официальных обвинений выдвинуто не было, поэтому и обращать внимание на это не планирует.

Напомним, Насиров заявил, что фискальная служба начала расследование в связи с тем, что под руководством Марушевской происходило занижение цены товаров и другие нарушения.