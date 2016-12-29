Марушевская: обвинения со стороны Насирова в коррупции — фарс

Об этом она сказала в эфире Громадського.
По ее словам, обвинения со стороны председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова безосновательны.
— Это типичный фарс от господина Романа и тех, кто покрывает его на высших уровнях. То есть, это абсолютно беспочвенные обвинения. По моему мнению, единственный вопрос, который нам следует обсуждать в этом контексте, это почему уголовные дела о коррупции не заведены в отношении господина Насирова. Потому
Напомним, Насиров заявил, что фискальная служба начала расследование в связи с тем, что под руководством Марушевской происходило занижение цены товаров и другие нарушения.