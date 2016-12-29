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22:59 (мск), источник: РИА Новости

Обама пообещал, что США не ограничатся объявленными мерами против России

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама заявил, что США не ограничатся публично объявленными мерами против России и продолжат предпринимать различные меры против Москвы.

Источник: AP 2016
Эти действия — не полный перечень нашего ответа на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать разнообразные действия в то время и в том месте, которое выберем сами, и некоторые из этих действий не будут публично объявлены.
Барак ОбамаПрезидент США
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Он также призвал союзников США «работать вместе, чтобы противостоять усилиям России по подрыву установленных международных норм поведения и вмешательству в демократический процесс управления».

Обама подтвердил, что администрация представит конгрессу доклад о «вмешательстве России в выборы» 2016 года и вмешательстве иностранных хакеров в другие выборы до этого.

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