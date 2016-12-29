Кабмин уволил замминистров Вакараша и Лабоженка

Кабинет министров Украины уволил Виктора Вакараша с должности заместителя министра экологии и природных ресурсов — руководителя аппарата в связи с переходом на другую работу. Об этом говорится в соответственном распоряжении № 1019 от 28 декабря.

Также Кабмин уволил Дмитрия Лабоженко с должности заместителя министра энергетики и угольной промышленности — руководителя аппарата в связи с сокращением его должности. Соответствующее распоряжение № 1027 от 28 декабря опубликовано на сайте Кабмина.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко уволил украинских послов в Греции и Македонии.