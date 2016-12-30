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00:14 (мск), источник: УНИАН

Кабмин разрешил сбивать вражеские самолеты в украинском воздушном пространстве

Правительство разрешило военным сбивать самолеты, которые нарушают государственные границы Украины или совершают террористические действия.

Источник: УНИАН

Кабинет министров принял постановление № 1012, которое уточняет возложенные на Вооруженные силы задачи по обеспечению неприкосновенности воздушного пространства Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.

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В документе, датированном 28 декабря, говорится об «уничтожении воздушных судов вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава, боевой техники, в том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, постановки помех, обеспечения незаконных вооруженных формирований».

Решение об открытии дежурными самолетами-перехватчиками (вертолетами) предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генштаба, командующий Воздушных сил ВСУ или лицам, исполняющих их обязанности.

Кроме того, командирам экипажей дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов), кораблей (катеров), наземных средств противовоздушной обороны предоставляется право самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие.

Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.

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