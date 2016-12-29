Владимир Путин определит ответ на санкции США на принципах взаимности

Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент РФ.

Он пообещал, что реакция России нанесет «существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях».

При этом Песков усомнился в возможности телефонного разговора Владимира Путина с Бараком Обамой. «Я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, не думаю, что президент России будет здесь каким-то образом спешить», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул: «Мы не склонны преувеличивать эффективность этих санкций, также как и санкций, которые озвучивались ранее».