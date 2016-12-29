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29 декабря, источник: Интерфакс

Владимир Путин определит ответ на санкции США на принципах взаимности

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Ответ РФ на новые санкции США будет основан на принципе взаимности, его сформулирует глава российского государства, заявил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2016
Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент РФ.
Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ
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Он пообещал, что реакция России нанесет «существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях».

При этом Песков усомнился в возможности телефонного разговора Владимира Путина с Бараком Обамой. «Я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, не думаю, что президент России будет здесь каким-то образом спешить», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул: «Мы не склонны преувеличивать эффективность этих санкций, также как и санкций, которые озвучивались ранее».

Комментарии
3
Вячеслав
барак правительство обкладывает. а правительство нас. скоро нам еще чего нибудь запретят.
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sidor 747
Мне лично параллельно до этих санкционных войн!!! Меня больше интересует когда на Северо - Западе РФ мы прекратим встречать Новый Год дождём!!!! Но это вопрос риторический)))))))
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Антилицемер
Барак Gандоныч, что ещё можно добавить?
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