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09:10 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов принял отставку одного из вице-премьеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера крымского правительства Олега Казурина.

Источник: РИА Новости

«Прекратить досрочно полномочия Казурина Олега Викторовича и освободить его от государственной должности республики Крым — заместителя председателя Совета министров республики Крым 29 декабря 2016 года в связи с его отставкой по собственному желанию», — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.

Казурин был назначен на должность вице-премьера правительства Крыма в начале 2016 года, перейдя на эту работу из правительства Севастополя. Казурин курировал вопросы строительной политики, транспорта и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма.

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