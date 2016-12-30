Аксенов принял отставку одного из вице-премьеров

«Прекратить досрочно полномочия Казурина Олега Викторовича и освободить его от государственной должности республики Крым — заместителя председателя Совета министров республики Крым 29 декабря 2016 года в связи с его отставкой по собственному желанию», — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.

Казурин был назначен на должность вице-премьера правительства Крыма в начале 2016 года, перейдя на эту работу из правительства Севастополя. Казурин курировал вопросы строительной политики, транспорта и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма.