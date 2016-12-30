Аксенов принял отставку одного из вице-премьеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов досрочно прекратил полномочия
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов досрочно прекратил полномочия
«Прекратить досрочно полномочия Казурина Олега Викторовича и освободить его от государственной должности республики Крым — заместителя председателя Совета министров республики Крым 29 декабря 2016 года в связи с его отставкой по собственному желанию», — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.
Казурин был назначен на должность