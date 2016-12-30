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00:30 (мск), источник: Обозреватель

Ситуация для Украины осложняется — замглавы АП

Константин Елисеев заявил, что легче Киеву не будет.

Геополитическая конъюнктура, в которой сейчас действует Украина, непростая, и она будет осложняться.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

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«В следующем году Украина будет жить в условиях почти “новой Европы”. Вспомним о президентских выборах во Франции, о парламентских выборах в Нидерландах и Германии. Ожидаются аналогичные выборы также в Италии, в Болгарии. Все эти факторы заставляют нашу дипломатию к содержательному анализу и адекватной реакции на события в Европе, но, конечно, легче нам не будет», — отметил Елисеев.

По его словам, в определенной степени Украина уже почувствовала на себе последствия евроскептицизма.

«Это ситуация в Нидерландах. Частично евроскептицизм влиял и на решение ЕС по безвизовому режиму», — подытожил замглавы АП.

Как сообщал «Обозреватель», безвизовый режим для Украины отложили до весны.

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