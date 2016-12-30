Власти США опубликовали доклад о российских кибератаках в 2015 и 2016 годах
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Министерство внутренней безопасности США и ФБР опубликовали в четверг совместный доклад «о вредоносной киберактивности России».
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Министерство внутренней безопасности США и ФБР опубликовали в четверг совместный доклад «о вредоносной киберактивности России».
В 13-страничном отчете приводятся технические детали об инструментах и
Согласно докладу, российские хакеры совершили две атаки против неназванной американской партии летом 2015 и весной 2016 года.
В документе отмечается, что хакеры, предположительно связанные с российскими спецслужбами, и после этих случаев продолжили атаки против США, последняя из которых была совершена в ноябре 2016 года, за несколько дней до выборов.
Далее в докладе приводится список из почти 50 предполагаемых хакерских групп, связанных с Россией.