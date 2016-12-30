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01:52 (мск), источник: Интерфакс

Власти США опубликовали доклад о российских кибератаках в 2015 и 2016 годах

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Министерство внутренней безопасности США и ФБР опубликовали в четверг совместный доклад «о вредоносной киберактивности России».

Источник: Reuters

В 13-страничном отчете приводятся технические детали об инструментах и материально-технической базе, которая якобы использовалась службами военной и невоенной разведки с целью оказать влияние как на ход американских выборов, «так и на ряд правительственных, политических и частных организаций».

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Согласно докладу, российские хакеры совершили две атаки против неназванной американской партии летом 2015 и весной 2016 года.

В документе отмечается, что хакеры, предположительно связанные с российскими спецслужбами, и после этих случаев продолжили атаки против США, последняя из которых была совершена в ноябре 2016 года, за несколько дней до выборов.

Далее в докладе приводится список из почти 50 предполагаемых хакерских групп, связанных с Россией.

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