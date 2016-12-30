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09:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Президент России подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке

Он вступит в силу с 1 января 2017 года.

Владивосток, 30 декабря, PrimaMedia.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «Об электроэнергетике», обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Федеральный закон опубликован на портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2017 года, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

С принятием такого закона «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока, считает глава Минвостокразвития Александр Галушка.

«Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 млрд рублей в год. Это еще один источник инвестиционных ресурсов на Дальнем Востоке», — отметил он. По мнению руководителей дальневосточных регионов, снижение энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня даст новые возможности для укрепления экономики и привлечения инвесторов.

Миклушевский Владимир (губернатор Приморского края):

Это важнейшая инициатива, которая будет способствовать росту инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых в дальневосточном регионе в рамках новых законов, я имею ввиду ТОРы, «дальневосточный гектар» и Свободный порт Владивосток. Уже сегодня резидентами льготных режимов в Приморском крае стали более 140 компаний, заявленный объем инвестиций превышает 365 млрд рублей, в ближайшие годы в крае будет создано более 32 тысяч новых рабочих мест. Снижение затрат на энергоресурсы для них краеугольный вопрос, это позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность предприятий, в итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения.

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