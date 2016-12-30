Трамп отреагировал на новые санкции против России

Встреча избранного президента США Дональда Трампа с руководителями американских спецслужб состоится «на следующей неделе», сообщает Reuters.
В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с руководителями разведывательного сообщества, чтобы получить новую информацию об этой ситуации.
Дональд ТрампИзбранный президент США
Ранее 29 декабря администрация действующего президента США Барака Обамы объявила о расширении списка антироссийских санкций.
Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в избирательный процесс и давлении на американских дипломатов.
За день до объявления о новых санкциях Трамп заявил, что США «нужно заняться своей жизнью».
Нам следует заняться своей жизнью. Я думаю, компьютеры очень сильно осложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто не знает, что происходит.
Еще раньше его бывший спикер конгресса США и соратник Трампа Ньют Гингрич заявил, что после вступления в должность Трамп отменит около 70% указов, подписанных Обамой, а также будет бороться за отмену нескольких ключевых законов, принятых при Обаме.
После того, как Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России высокопоставленный чиновник администрации заявил Reuters, что Трамп может отменить этот указ и «позволит сотрудникам российских спецслужб» вернуться в США. Собеседник агентства уточнил, что такое решение будет "неразумным", поскольку «нет никаких оснований полагать, что Россия перестанет вмешиваться в выборы США и других стран».
Посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что после вступления в должность американского президента Дональда Трампа он может отменить «введенные в агонии» санкций против России.
Барак Обама подписал указ о расширении санкций в четверг, 29 декабря. В санкционный список внесли шесть физических лиц, включая руководителя ГРУ Генштаба Игоря Коробова и трех его заместителей. Кроме того, под санкциями в США оказались ФСБ, ГРУ и три юридических лица.
В этот же день Госдеп объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, которые должны в течение 72-х часов покинуть США. Российским дипломатам также запретили пользоваться двумя загородными резиденциями под предлогом, что здания используются для разведывательной деятельности. Официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала, что ответ министерства будет дан в пятницу, 30 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимости давать «срочный» ответ на новые санкции США сейчас нет. «Какой-то срочности сейчас нет, решение будет принимать президент России» Владимир Путин, сказал он. Песков добавил, что, вероятно, президент учтет то, «что администрации [Барака Обамы] осталось три недели», — сказал Песков.
Американские спецслужбы опубликовали также совместный доклад о результатах расследования хакерских атак в ходе избирательной кампании. Эксперты Министерства национальной безопасности США и ФБР пришли к выводу, что две хакерские атаки, зафиксированные в США летом 2015 года и весной 2016 года, осуществили две группы российских разведывательных служб.