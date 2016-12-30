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02:55 (мск), источник: РБК

Трамп отреагировал на новые санкции против России

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, анонсировал скорую встречу с руководством американской разведки. Заявление было сделано после объявления о новых санкциях против России.

Источник: Reuters

Встреча избранного президента США Дональда Трампа с руководителями американских спецслужб состоится «на следующей неделе», сообщает Reuters.

В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с руководителями разведывательного сообщества, чтобы получить новую информацию об этой ситуации.
Дональд ТрампИзбранный президент США

Ранее 29 декабря администрация действующего президента США Барака Обамы объявила о расширении списка антироссийских санкций.

Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в избирательный процесс и давлении на американских дипломатов.

За день до объявления о новых санкциях Трамп заявил, что США «нужно заняться своей жизнью».

Нам следует заняться своей жизнью. Я думаю, компьютеры очень сильно осложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто не знает, что происходит.
Дональд Трамп
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Еще раньше его бывший спикер конгресса США и соратник Трампа Ньют Гингрич заявил, что после вступления в должность Трамп отменит около 70% указов, подписанных Обамой, а также будет бороться за отмену нескольких ключевых законов, принятых при Обаме.

После того, как Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России высокопоставленный чиновник администрации заявил Reuters, что Трамп может отменить этот указ и «позволит сотрудникам российских спецслужб» вернуться в США. Собеседник агентства уточнил, что такое решение будет ​"неразумным", поскольку «нет никаких оснований полагать, что Россия перестанет вмешиваться в выборы США и других стран».

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что после вступления в должность американского президента​ Дональда Трампа он может отменить «введенные в агонии» санкций против России.

Барак Обама подписал указ о расширении санкций в четверг, 29 декабря. В санкционный список внесли шесть физических лиц, включая руководителя ГРУ Генштаба Игоря Коробова и трех его заместителей. Кроме того, под санкциями в США оказались ФСБ, ГРУ и три юридических лица.

В этот же день Госдеп объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, которые должны в течение 72-х часов покинуть США. ​Российским дипломатам также запретили пользоваться двумя загородными резиденциями под предлогом, что здания используются для разведывательной деятельности. Официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала, что ответ министерства будет дан в пятницу, 30 декабря.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимости давать «срочный» ответ на новые санкции США сейчас нет. «Какой-то срочности сейчас нет, решение будет принимать президент России» Владимир Путин, сказал он. Песков добавил, что, вероятно, президент учтет то, «что администрации [Барака Обамы] осталось три недели», — сказал Песков.

Американские спецслужбы опубликовали также совместный доклад о результатах расследования хакерских атак в ходе избирательной кампании. Эксперты Министерства национальной безопасности США и ФБР пришли к выводу, что две хакерские атаки, зафиксированные в США летом 2015 года и весной 2016 года, осуществили две группы российских разведывательных служб.

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