CNN сообщил о закрытии англо-американской школы в Москве из-за санкций

По сведениям CNN, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американкой дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.

Ранее американская сторона ввела санкции против России, объявив о высылке из страны 35 дипломатов РФ.

Также госдеп заявил о закрытии двух «развлекательных комплексов (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство».