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03:59 (мск), источник: Интерфакс

CNN сообщил о закрытии англо-американской школы в Москве из-за санкций

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Из-за введенных Вашингтоном санкций российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Великобритании и Канады, сообщает в четверг CNN.

Источник: Reuters
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По сведениям CNN, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американкой дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.

Ранее американская сторона ввела санкции против России, объявив о высылке из страны 35 дипломатов РФ.

Также госдеп заявил о закрытии двух «развлекательных комплексов (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство».

Вероятнее всего, речь идет о дипломатических «дачах» в Мэриленде и Нью-Йорке, которые используются для отдыха, праздничных приемов и культурных мероприятий.

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