CNN сообщил о закрытии англо-американской школы в Москве из-за санкций
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU —
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU —
По сведениям CNN, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американкой дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.
Ранее американская сторона ввела санкции против России, объявив о высылке из страны 35 дипломатов РФ.
Также госдеп заявил о закрытии двух «развлекательных комплексов (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство».
Вероятнее всего, речь идет о дипломатических «дачах» в Мэриленде и