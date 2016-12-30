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09:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новейшие бомбардировщики Су-34 пополнили авиачасть в Хабаровском крае

Самолеты будут введены в эксплуатацию в начале 2017 года.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 30 декабря, AmurMedia.

Завершающая партия многофункциональных бомбардировщиков Су-34 прибыла в авиачасть смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае, они будут введены в эксплуатацию в начале 2017 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС.

«Несколько новых Су-34 совершили перелет более 3,5 тысяч километров из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования с дозаправкой на аэродроме Домна. В начале будущего года новые бомбардировщики будут введены в эксплуатацию», — сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Это завершающая партия летательных аппаратов для бомбардировочной авиачасти округа в 2016 году.

Самолет Су-34 создан для поражения как наземных, так и водных объектов врага. Он способен поражать движущиеся цели малого размера, уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

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