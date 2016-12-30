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07:44 (мск), источник: Om1.ru

Омич Анатолий Антонов назначен заместителем Лаврова

Опытный силовик отработал в министерстве иностранных дел 30 лет. Кроме того он трудился в Минобороны.

Вчера, 29 декабря президент Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел России. Им стал Анатолий Антонов, родившийся в Омске. В МИДе Антонов проработал 30 лет.

Отметим, что Анатолий Антонов родился 15 мая 1955 года в Омске. В 1978 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО, в 1984 году — аспирантуру при МГИМО.

В 1978 году поступил на работу в Министерство иностранных дел СССР. Занимал различные должности в загранпредставительствах и центральном аппарате МИД СССР, затем Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В 2004—2011 года он стал директором департамента по вопросам безопасности и разоружения Министерства иностранных дел Российской Федерации.

2 февраля 2011 года указом Президента России назначен заместителем Министра обороны Российской Федерации. В министерстве отвечал за проблематику международного военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в части подготовки международных соглашений в соответствующей области.

Добавим, что в МИДе Анатолий Антонов будет отвечать за военно-политический сектор.

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