Губернатор Городецкий в интернете ответил на вопросы новосибирцев
Итоги 2016 года подвел губернатор Владимир Городецкий во время
Итоги 2016 года подвел губернатор Владимир Городецкий во время
Отвечая на вопросы
— Нам удалось за четыре месяца получить поддержку на федеральном уровне. По поручению председателя правительства была создана межправительственная комиссия, возглавляемая одним из
Из наиболее важных, имиджевых для региона объектов, губернатор выделил открытие дельфинария в Новосибирском зоопарке и ввод в строй осенью 2016 года крупнейшего в России аквапарка.
Однако есть и проблемные точки. Прежде всего — сфера строительства.
— Объемы в строительной области упали на 23 процента, — сказал Владимир Городецкий. — Но область демонстрирует хороший потенциал своего развития в будущем. У нас в заделе — 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Растет и стройиндустрия. За последние два года построено пять новых современных объектов: кирпичные заводы, два завода сухих строительных смесей, завод крупнопанельного домостроения. То есть, строительная отрасль готова к дальнейшей созидательной деятельности, но, в тоже время, мы ощущаем снижение покупательского спроса со стороны населения. Правительство РФ в 2016 году приняло механизмы реализации для стимулирования покупки жилья в ипотеку до уровня 2013 года. Мы делаем заказы строительной отрасли в рамках программ по расселению из ветхого, аварийного жилья, а также строительства жилья
Главная болевая точка принятия решения о повышении тарифов — большой износ сетей, около 73 процентов
В числе важных вопросов уходящего года губернатор назвал проблему роста тарифов ЖКХ на 15 процентов:
— Я уверен в целесообразности этого решения, — сказал глава региона. — Главная болевая точка принятия решения о повышении тарифов — большой износ сетей, около 73 процентов. Да, это непопулярное решение, которое приняли, в том числе, и органы самоуправления. По Новосибирску произойдет повышение тарифов на 14,9 процента, а в целом по области мы превысим повышение тарифов не более чем на 4 процента.
Владимир Городецкий напомнил, что тарифы будут повышены с первого июля 2017 года. И в течение первого квартала областные власти разработают дополнительные меры поддержки социально незащищенных групп населения. При этом доходы ресурсоснабжающих организаций будут строго контролироваться.
— По нашей оценке, компания СИБЭКО за счет повышения тарифов получит добавочную выручку в объеме около 610 миллионов рублей. Горводоканал — 200−210 миллионов рублей, — напомнил губернатор. — В течение первого квартала с Горводоканалом и СИБЭКО будет разработано и подписано соглашение, согласно которому эти деньги не пойдут на дивиденды, а все до рубля пойдет на восстановление сетей. Все будет прозрачно, и мы будем контролировать целесообразность расходов.
Часть вопросов люди посвятили теме строительства Восточного объезда и четвертого моста через Обь. Владимир Городецкий пояснил, что Восточный объезд — это проект, который реализуется за счет федеральной целевой программы:
— Он стратегически очень выверен, принципиально важен для городе. Проект предусматривает три очереди строительства. Первая очередь должна быть сдана в 2020 году. Сейчас мы нашли поддержку и понимание у минтранса России о важности этого обхода. К сожалению, темпы выделения федеральных средств немного изменились, работы были приостановлены, но в 2017 году они возобновятся.
По генплану должно быть уже построено пять мостов, поэтому четвертый мост городу нужен
Губернатор уверен, что город катастрофически отстает по строительству мостов:
— По генплану должно быть уже построено пять мостов, поэтому четвертый мост городу нужен. Однако у людей есть недопонимание ситуации, когда они говорят о том, что нужно направить средства на развитие Бугринского моста или других объектов. Но дело в том, что четвертый мост строится не за счет бюджетных средств. Он строится по системе
В числе важных событий уходящего года губернатор назвал реформу в области медицины:
— Однако реформа — это не самоцель. Оптимизация — это не сокращение поликлиник. Это сокращение управленческого аппарата, сокращение количества главврачей, отделов бухгалтерий
В числе предстоящих задач губернатор назвал развитие городской агломерации, а также развитие
— Мы делаем все, чтобы Новосибирская область стала более доступной для приезжающих к нам гостей, — сказал Владимир Городецкий.