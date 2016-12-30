Губернатор Городецкий в интернете ответил на вопросы новосибирцев

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопросы интернет-пользователей, губернатор Владимир Городецкий в числе наиболее значимых проектов развития экономики отметил программу реиндустриализации Новосибирской области: — Нам удалось за четыре месяца получить поддержку на федеральном уровне. По поручению председателя правительства была создана межправительственная комиссия, возглавляемая одним из вице-премьеров (Аркадием Дворковичем, — прим.ред). Речь идет о таких высокотехнологичных проектах, как производство тонкостенных наноуглеродных трубок, а также о развитии медицинского технопарка и еще ряде проектов. Эта программа создает механизмы реализации приростной экономики Новосибирской области. Из наиболее важных, имиджевых для региона объектов, губернатор выделил открытие дельфинария в Новосибирском зоопарке и ввод в строй осенью 2016 года крупнейшего в России аквапарка. Однако есть и проблемные точки. Прежде всего — сфера строительства. — Объемы в строительной области упали на 23 процента, — сказал Владимир Городецкий. — Но область демонстрирует хороший потенциал своего развития в будущем. У нас в заделе — 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Растет и стройиндустрия. За последние два года построено пять новых современных объектов: кирпичные заводы, два завода сухих строительных смесей, завод крупнопанельного домостроения. То есть, строительная отрасль готова к дальнейшей созидательной деятельности, но, в тоже время, мы ощущаем снижение покупательского спроса со стороны населения. Правительство РФ в 2016 году приняло механизмы реализации для стимулирования покупки жилья в ипотеку до уровня 2013 года. Мы делаем заказы строительной отрасли в рамках программ по расселению из ветхого, аварийного жилья, а также строительства жилья детям-сиротам.

Главная болевая точка принятия решения о повышении тарифов — большой износ сетей, около 73 процентов

В числе важных вопросов уходящего года губернатор назвал проблему роста тарифов ЖКХ на 15 процентов: — Я уверен в целесообразности этого решения, — сказал глава региона. — Главная болевая точка принятия решения о повышении тарифов — большой износ сетей, около 73 процентов. Да, это непопулярное решение, которое приняли, в том числе, и органы самоуправления. По Новосибирску произойдет повышение тарифов на 14,9 процента, а в целом по области мы превысим повышение тарифов не более чем на 4 процента. Владимир Городецкий напомнил, что тарифы будут повышены с первого июля 2017 года. И в течение первого квартала областные власти разработают дополнительные меры поддержки социально незащищенных групп населения. При этом доходы ресурсоснабжающих организаций будут строго контролироваться. — По нашей оценке, компания СИБЭКО за счет повышения тарифов получит добавочную выручку в объеме около 610 миллионов рублей. Горводоканал — 200−210 миллионов рублей, — напомнил губернатор. — В течение первого квартала с Горводоканалом и СИБЭКО будет разработано и подписано соглашение, согласно которому эти деньги не пойдут на дивиденды, а все до рубля пойдет на восстановление сетей. Все будет прозрачно, и мы будем контролировать целесообразность расходов. Часть вопросов люди посвятили теме строительства Восточного объезда и четвертого моста через Обь. Владимир Городецкий пояснил, что Восточный объезд — это проект, который реализуется за счет федеральной целевой программы: — Он стратегически очень выверен, принципиально важен для городе. Проект предусматривает три очереди строительства. Первая очередь должна быть сдана в 2020 году. Сейчас мы нашли поддержку и понимание у минтранса России о важности этого обхода. К сожалению, темпы выделения федеральных средств немного изменились, работы были приостановлены, но в 2017 году они возобновятся.

По генплану должно быть уже построено пять мостов, поэтому четвертый мост городу нужен