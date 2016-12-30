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07:19 (мск), источник: VN.RU

Губернатор Городецкий в интернете ответил на вопросы новосибирцев

Итоги 2016 года подвел губернатор Владимир Городецкий во время онлайн-трансляции из редакции популярного сайта НГС. Новости 29 декабря. Глава Новосибирской области рассказал о наиболее значимых событиях уходящего года: развитии экономики региона, строительстве четвертого моста через Обь и многом другом.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопросы интернет-пользователей, губернатор Владимир Городецкий в числе наиболее значимых проектов развития экономики отметил программу реиндустриализации Новосибирской области:

— Нам удалось за четыре месяца получить поддержку на федеральном уровне. По поручению председателя правительства была создана межправительственная комиссия, возглавляемая одним из вице-премьеров (Аркадием Дворковичем, — прим.ред). Речь идет о таких высокотехнологичных проектах, как производство тонкостенных наноуглеродных трубок, а также о развитии медицинского технопарка и еще ряде проектов. Эта программа создает механизмы реализации приростной экономики Новосибирской области.

Из наиболее важных, имиджевых для региона объектов, губернатор выделил открытие дельфинария в Новосибирском зоопарке и ввод в строй осенью 2016 года крупнейшего в России аквапарка.

Однако есть и проблемные точки. Прежде всего — сфера строительства.

— Объемы в строительной области упали на 23 процента, — сказал Владимир Городецкий. — Но область демонстрирует хороший потенциал своего развития в будущем. У нас в заделе — 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Растет и стройиндустрия. За последние два года построено пять новых современных объектов: кирпичные заводы, два завода сухих строительных смесей, завод крупнопанельного домостроения. То есть, строительная отрасль готова к дальнейшей созидательной деятельности, но, в тоже время, мы ощущаем снижение покупательского спроса со стороны населения. Правительство РФ в 2016 году приняло механизмы реализации для стимулирования покупки жилья в ипотеку до уровня 2013 года. Мы делаем заказы строительной отрасли в рамках программ по расселению из ветхого, аварийного жилья, а также строительства жилья детям-сиротам.

Главная болевая точка принятия решения о повышении тарифов — большой износ сетей, около 73 процентов

В числе важных вопросов уходящего года губернатор назвал проблему роста тарифов ЖКХ на 15 процентов:

— Я уверен в целесообразности этого решения, — сказал глава региона. — Главная болевая точка принятия решения о повышении тарифов — большой износ сетей, около 73 процентов. Да, это непопулярное решение, которое приняли, в том числе, и органы самоуправления. По Новосибирску произойдет повышение тарифов на 14,9 процента, а в целом по области мы превысим повышение тарифов не более чем на 4 процента.

Владимир Городецкий напомнил, что тарифы будут повышены с первого июля 2017 года. И в течение первого квартала областные власти разработают дополнительные меры поддержки социально незащищенных групп населения. При этом доходы ресурсоснабжающих организаций будут строго контролироваться.

— По нашей оценке, компания СИБЭКО за счет повышения тарифов получит добавочную выручку в объеме около 610 миллионов рублей. Горводоканал — 200−210 миллионов рублей, — напомнил губернатор. — В течение первого квартала с Горводоканалом и СИБЭКО будет разработано и подписано соглашение, согласно которому эти деньги не пойдут на дивиденды, а все до рубля пойдет на восстановление сетей. Все будет прозрачно, и мы будем контролировать целесообразность расходов.

Часть вопросов люди посвятили теме строительства Восточного объезда и четвертого моста через Обь. Владимир Городецкий пояснил, что Восточный объезд — это проект, который реализуется за счет федеральной целевой программы:

— Он стратегически очень выверен, принципиально важен для городе. Проект предусматривает три очереди строительства. Первая очередь должна быть сдана в 2020 году. Сейчас мы нашли поддержку и понимание у минтранса России о важности этого обхода. К сожалению, темпы выделения федеральных средств немного изменились, работы были приостановлены, но в 2017 году они возобновятся.

По генплану должно быть уже построено пять мостов, поэтому четвертый мост городу нужен

Губернатор уверен, что город катастрофически отстает по строительству мостов:

— По генплану должно быть уже построено пять мостов, поэтому четвертый мост городу нужен. Однако у людей есть недопонимание ситуации, когда они говорят о том, что нужно направить средства на развитие Бугринского моста или других объектов. Но дело в том, что четвертый мост строится не за счет бюджетных средств. Он строится по системе государственно-частного партнерства через концессионное соглашение. Правительство РФ проводит политику поддержки больших объектов федеральными грантами. Для мостовых переходов объем гранта может составлять до 70 процентов. Мы провели достаточно профессиональную работу разработки проекта по прохождению его экспертизы по оптимизации финансово-экономической модели. Мы входим в число приоритетных проектов. В январе будет заседание комиссии при правительстве, и мы надеемся, что получим этот грант в размере 26 миллиардов бюджетных рублей, которые можно пустить только на этот объект.

В числе важных событий уходящего года губернатор назвал реформу в области медицины:

— Однако реформа — это не самоцель. Оптимизация — это не сокращение поликлиник. Это сокращение управленческого аппарата, сокращение количества главврачей, отделов бухгалтерий и т. д. Сегодня мы оцениваем путь этой реформы как эффективный. В числе предстоящих задач — улучшить систему первичной помощи. Будет принято решение в первом квартале 2017 года о концессионном соглашении на строительство семи новых поликлиник в Новосибирске.

В числе предстоящих задач губернатор назвал развитие городской агломерации, а также развитие санаторно-туристических кластеров.

— Мы делаем все, чтобы Новосибирская область стала более доступной для приезжающих к нам гостей, — сказал Владимир Городецкий.

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