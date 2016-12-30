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11:39 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман призвал обсудить план приоритетных действий Кабмина

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, изменить Украину можно — нужно только действовать настойчиво и системно, Кабмин такую работу начал и в следующем году ее продолжит.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров опубликовал текст правительственного плана приоритетных действий до 2020 года, написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«Итак, проект нашего Среднесрочного плана приоритетных действий уже на правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям», — говорится в сообщении.

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Гройсман отметил, что невозможно за несколько месяцев сделать то, что не делалось годами.

«Но изменить Украину можно — нужно только действовать настойчиво и системно. Мы такую работу начали и в следующем году продолжим. Повторю то, что говорю всегда: я буду доволен результатами этой работы только тогда, когда люди реально почувствуют, что жизнь меняется», — написал глава правительства.

Ранее сообщалось, что Гройсман в среду представил план приоритетов правительства на 2017−2020 годы.

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