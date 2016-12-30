Выдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолете
Купить билеты из Вашингтона в Москву практически невозможно, люди будут вынуждены ехать в
Купить билеты из Вашингтона в Москву практически невозможно, люди будут вынуждены ехать в
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Российские дипломатические работники, которых правительство США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.
«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал «Интерфаксу» в четверг информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным.
По его словам, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до
При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.
«Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», — отметил он.
Другой собеседник агентства сообщил, что вокруг «дачи» российского постпредства в
В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.
Госдепартамент объявил персонами
«Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев», — говорится в заявлении.
В разделе «компании и ведомства» санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.
В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.
Помимо перечисленных лиц, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан, которые разыскиваются властями США за кибермошенничество.