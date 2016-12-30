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08:09 (мск), источник: Интерфакс

Выдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолете

Купить билеты из Вашингтона в Москву практически невозможно, люди будут вынуждены ехать в Нью-Йорк.

Источник: Reuters
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США высылают 35 российских дипломатов из страны

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Российские дипломатические работники, которых правительство США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал «Интерфаксу» в четверг информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву.

При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.

«Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», — отметил он.

Другой собеседник агентства сообщил, что вокруг «дачи» российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. «Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет», — сказал он.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов.

«Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев», — говорится в заявлении.

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В разделе «компании и ведомства» санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.

В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Помимо перечисленных лиц, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан, которые разыскиваются властями США за кибермошенничество.

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