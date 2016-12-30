Выдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолете

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Российские дипломатические работники, которых правительство США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал «Интерфаксу» в четверг информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву.

При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.