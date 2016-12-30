Павел Филип: В 2016 году Молдова вернула доверие внешних партнеров

Правительство добилось разморозки внешнего финансирования, и в 2017-ом республику ждут перспективные проекты и инвестиции, которые подстегнут экономический рост. Об этом заявил премьер Павел Филип в интервью для Publika TV.

«С самого начала нашей целью было вернуть доверие внешних партнеров. Мы согласовали с Еврокомиссией разработку дорожной карты. Параллельно мы вели переговоры с Международным валютным фондом. Нам выдвинули ряд предварительных условий, и мы, шаг за шагом, начали их выполнять. Соглашение с МВФ позволило разморозить финансирование со стороны наших партнеров по развитию», — заявил премьер-министр Павел Филип.