Павел Филип: В 2016 году Молдова вернула доверие внешних партнеров
В 2016 году Молдова вернула доверие внешних партнеров после политического кризиса, затронувшего экономику страны.
В 2016 году Молдова вернула доверие внешних партнеров после политического кризиса, затронувшего экономику страны.
Правительство добилось разморозки внешнего финансирования, и в 2017-ом республику ждут перспективные проекты и инвестиции, которые подстегнут экономический рост. Об этом заявил премьер Павел Филип в интервью для Publika TV.
«С самого начала нашей целью было вернуть доверие внешних партнеров. Мы согласовали с Еврокомиссией разработку дорожной карты. Параллельно мы вели переговоры с Международным валютным фондом. Нам выдвинули ряд предварительных условий, и мы, шаг за шагом, начали их выполнять. Соглашение с МВФ позволило разморозить финансирование со стороны наших партнеров по развитию», — заявил
Павел Филип отметил, что на следующий год кабмин наметил ряд реформ, одна из которых коснется самого правительства.
«У нас очень амбициозная программа реформ. Часть из них мы начали в этом году. Я имею в виду реформу госканцелярии, пенсионную реформу. Предстоит разработать и реализовать реформу государственного управления, и начатся она должна с правительства.
Речь идет о повышении эффективности центральной власти. Это только начало, а следующий шаг — реформирование местных органов власти. Я считаю, что эта реформа — краеугольный камень модернизации Молдовы", — добавил Павел Филип.