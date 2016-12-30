Омских депутатов обязали отчитываться за проезд в общественном транспорте

Документ регламентирует цели расходования государственных средств народными избранниками.

Раньше каждому депутату ЗС из бюджета выделяли около 30 тыс рублей на представительские расходы. Но эти деньги тратились бесконтрольно, на личное усмотрение народного избранника.

Теперь же их ограничили перечнем расходов, за которые они обязан отчитываться. В список из 11 пунктов, в частности, включили расходы на организацию и участие в официальных праздничных мероприятиях, расходы на использование личного автомобиля в рабочих целях и проезд в общественном транспорте.

Закон вступит в силу 1 февраля 2017 года.

Изменения приняты после реакции прокуратуры Омской области на систему расходования средств депутатами омского горсовета. Депутатские траты в этом органе так же не были регламентированы.