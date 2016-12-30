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10:03 (мск), источник: Новости Перми

Прокуратура выявила нарушения в деятельности Минстроя

Ведомство допустило ряд просчетов в области долевого строительства. Прокурор внес министру строительства представление об устранении нарушений.

Источник: РИА "Новости"

В деятельности Минстроя Пермского края прокуратурой были обнаружены нарушения в области долевого строительства.

Так, ежеквартальные отчетности застройщиков зачастую изучаются лишь спустя 3−5 месяцев после их поступления в ведомство. Министерство не реализовывало законные полномочия по обращению в суд по защите прав дольщиков. В том числе, с исками о взыскании уплаченных денежных средств, неустоек и расторжении договора долевого участия.

Кроме того, дела об административных правонарушениях рассматриваются с нарушением 15-дневного срока в течение 3 — 9 месяцев, постановления по делам лицам, в отношении которых они вынесены, направляются спустя более чем полгода.

Копии не оплаченных добровольно постановлений о наложении штрафов в службу судебных приставов не направлены, меры по привлечению виновных к административной ответственности не приняты. Таким образом, собираемость штрафов составила менее 50%.

Прокурор внес министру строительства Пермского края представление об устранении нарушений.

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