Прокуратура выявила нарушения в деятельности Минстроя

В деятельности Минстроя Пермского края прокуратурой были обнаружены нарушения в области долевого строительства.



Так, ежеквартальные отчетности застройщиков зачастую изучаются лишь спустя 3−5 месяцев после их поступления в ведомство. Министерство не реализовывало законные полномочия по обращению в суд по защите прав дольщиков. В том числе, с исками о взыскании уплаченных денежных средств, неустоек и расторжении договора долевого участия.



Кроме того, дела об административных правонарушениях рассматриваются с нарушением 15-дневного срока в течение 3 — 9 месяцев, постановления по делам лицам, в отношении которых они вынесены, направляются спустя более чем полгода.



Копии не оплаченных добровольно постановлений о наложении штрафов в службу судебных приставов не направлены, меры по привлечению виновных к административной ответственности не приняты. Таким образом, собираемость штрафов составила менее 50%.



Прокурор внес министру строительства Пермского края представление об устранении нарушений.