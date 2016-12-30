В Горсовете Омска назвали голодовку Свешниковой политизированием личных проблем

В свою очередь, однопартийцы лишили парламентария должности руководителя фракции в Горсовете.

Сегодня, 30 декабря Горсовет Омска отреагировал на голодовку экс-лидера фракции «Справедливая Россия» Елены Свешниковой. У матери шестерых детей отключили горячую воду из-за долга в 160 тысяч рублей за коммунальные услуги. Она в ответ объявила голодовку, посчитав такое решение несправедливым.

У омского депутата Свешниковой арестовали имущество и отключили воду

В новом витке этой скандальной эпопеи выяснилось, что, оказывается, 22 декабря депутат уведомила председателя Горсовета Галину Горст о девятидневной голодовке прямо в кабинете фракции партии «Справедливая Россия».

Как явствует из официального сообщения, коллеги Свешниковой по парламенту не поддерживают акцию.

— В действительности вопросы, поднимаемые Еленой Ивановной Свешниковой, носят частный характер, не относятся к депутатской деятельности, могут быть урегулированы в правовом поле и не должны переводиться в политическую плоскость, — говорится в обращении к СМИ.

Выяснилось, что Горсовет и фракция безуспешно пытались разубедить депутата не проводить голодовку. Но 26 декабря Елена Свешникова вновь предупредила, что продолжает голодовку. Эту акцию в городском парламенте назвали политизированием личных проблем.

Добавим, что сейчас фракция «Справедливая Россия» в Горсовете Омска представлена Еленой Свешниковой, Антоном Дубелем и Ириной Матвеенко. Исполнять обязанности лидера эсеров в парламенте будет Ирина Матвеенко.